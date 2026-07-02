李대통령 "3대 메가프로젝트는 역사적 결단…靑·정부, 진행 속도 내라"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 2일 수석보좌관회의에서 3대 메가 프로젝트 속도전을 지시했다
- 3대 메가 프로젝트를 초격차 산업 강국 도약과 한국판 실리콘밸리 조성의 길이라 강조했다
- 관련 법·예산을 국정 최우선에 두고 국민·기업·정치권이 힘을 모아 미래 30년 기회를 열자고 당부했다
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"이어질 투자 계획 추진에도 만전"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 2일 3대 메가 프로젝트의 중요성을 강조하며 참모진에게 사업 진행 속도전을 당부했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 40차 수석보좌관 회의를 주재하며 "최근에 발표하고 있는 3대 메가 프로젝트는 지방에 대한 시혜가 아니라 대한민국이 4차 산업혁명의 최종 승자가 되는 유일한 길이자 미래 세대를 위한 역사적 결단"이라고 말했다.
이 대통령은 "우리 국민주권 정부의 3대 메가 프로젝트는 대한민국이 초격차 산업 강국으로 우뚝 서는 세 번째 디딤돌이 될 것"이라며 "한계에 직면한 수도권을 넘어 성장의 축을 전국으로 다극화하면 국토 전체를 '한국판 실리콘밸리'로 탈바꿈시키는 원동력이 될 것"이라고 강조했다.
이 대통령은 "이를 위해서 청와대와 정부는 관련 정책과 법령의 정비, 또 예산 배정을 국정의 최우선 순위에 올려놓고 사업 진행에 속도를 내야 하겠다"며 "아울러 추가로 이어질 투자 계획 수립과 투자 계획 추진에도 만전을 기해 달라"고 당부했다.
이 대통령은 "반 발짝만 늦어도 영원히 뒤처지는 글로벌 초격차 경제 전쟁에서 승리하려면 과감한 전략, 또 속도감 있는 실천으로 우리의 모든 역량을 총집중해야 한다"며 "되돌아보면 역대 정부들도 시대의 갈림길에서 언제나 새로운 도전을 통해 더 큰 도약의 문을 열어 왔다"고 소개했다.
그러면서 이 대통령은 "예를 들면 1970년대 박정희 정부는 중화학공업 육성으로 수출입국의 길을 열었고, 2000년대 김대중 정부는 정보통신(IT) 기술 대국의 길을 닦았다"고 설명했다.
이 대통령은 "대한민국의 미래 30년을 책임지고 전국의 모든 청년에게 더 큰 기회의 창을 열어 줄 이 길에 국민과 기업, 정부, 정치권 모두 하나 된 힘을 모아주기를 당부드린다"고 덧붙였다.
pcjay@newspim.com