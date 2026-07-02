[종합] 李대통령 "과거식 관치 압박은 구태…이재용 결단이 첨단산업 새 도약 이끌 것"

충남 아산서 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'

삼성·SK·셀트리온 대형 투자에 감사

'정치적 나눠먹기' 식 균형발전 비판

"합리적 시스템과 인프라로 기업 유인해야"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 충청권을 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 육성하겠다는 강력한 의지를 표명했다.

이 대통령은 특히 정치권 일각의 지역차별·특혜 주장에는 "기업들 입장에서는 가장 효율이 높은 지역에 가장 효율이 높은 방식으로 집적해야 한다. 선물 나눠주는 게 아니다"라며 "정치를 하는 사람들이 부화뇌동해서 그런 방향으로 접근하면 안 된다"고 반박했다.

이 대통령은 이날 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 축사에서 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온의 대규모 충청권 투자를 높이 평가하고, 정부 차원의 가용한 모든 수단을 동원해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.

충청권에는 총 392조 원 규모의 투자가 추진된다. 삼성그룹이 140조 원, SK하이닉스 100조 원, 셀트리온 2조 원 규모다. 그밖에 기업들도 AI데이터센터에 약 150조 원 규모의 투자를 추진한다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.02

◆ 기업의 자율적 결단 존중… "구태적 '관치 행정' 탈피해야"

이 대통령은 이날 본격적인 축사에 앞서 현 지방자치단체장들을 일일이 소개하며 산업 지원 정책에서 지방 정부 책임자들의 역할이 매우 중요하다고 강조했다. 이 자리에는 신용한 충북지사, 박수현 충남지사, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장, 오세현 아산시장 등이 참석했다.

특히 이 대통령은 일각에서 제기되는 대기업 투자 유치 과정의 압박 의혹에 대해 단호하게 선을 그었다. 이 대통령은 "요새 보니까 제가 이재용 삼성전자 회장을 압박해서 삼성전자가 (투자) 결정을 한 게 아닐까 하는 구태적인 생각을 하는 분들이 계신다"며 "과거 관치 행정을 하던 시절의 생각으로 기업에 압력을 넣거나 강제로 투치를 유치할 수 있다고 생각하는 것 자체가 구태고, 그렇게 해서는 세계적인 경쟁에서 살아남을 수 없다"고 지적했다.

이어 "완전히 새로운 세상을 선두에서 달려나가려면 남들이 하지 않은 가장 선진적인 생각을 해야 한다"라며 "전 세계와 경쟁하는 오늘날에는 가장 합리적이고 투명한 시스템, 가장 효율적인 질서와 합당한 지원이 필요하다"고 강조했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 참석해 이재용(왼쪽 두번째) 삼성전자 회장과 나란히 앉아 있다. [사진=KTV] 2026.07.02

◆ 균형발전은 국가 생존 전략… "선물 나눠주기 식 접근 안 돼"

이 대통령은 수도권 집중화에 따른 불균형 문제를 한국 경제의 가장 심각한 위기 요인으로 진단했다. 이 대통령은 "지금까지 대한민국은 수도권 중심, 특정 지역 중심으로 성장 전략을 구사해 와 불균형이 너무 심하다"며 "수도권 집중에 따른 폐해가 커 이제는 기업 활동을 하기에도 부담스럽고 국가의 생존을 위협받는 상태가 됐다"고 우려했다.

이에 따라 현재 가장 중요한 과제로 ▲지역 균형 발전 ▲수도권 분산 ▲지방 중심 성장 전략을 꼽았다. 이는 단순한 시혜성 정책이 아니라 '국가가 살아남기 위한 불가피한 선택'이라는 것이 이 대통령의 설명이다.

다만, 지역 균형 발전을 정치적 논리나 지역 이기주의식 '나눠먹기'로 접근해서는 안 된다고 명확히 경고했다. 이 대통령은 "여기 한 개, 저기 한 개, 어디 한 개 주는 방식으로 접근하면 기업을 운영할 수 없다"고 꼬집으며, "정치하는 사람들이 주민들의 섭섭함에 부화뇌동해 같이 화를 내서는 지역 발전에 도움이 되지 않는다"고 비판했다.

정부의 역할에 대해서는 "기업들이 가장 효율이 높은 지역에 가장 효율적인 방식으로 집적할 수 있도록 지원하는 것"이라며 "유용한 산업이 입지할 수 있도록 인프라를 갖춰 '여기서 사업하는 것이 훨씬 낫겠다'고 기업 스스로 판단할 수 있는 상황을 만들어주는 것이 정부와 정치가 할 일"이라고 규정했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.02

◆ 4대 첨단산업 허브 충청… "초격차 산업 강국 대도약의 출발점"

이 대통령은 충청권이 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 '4대 첨단산업'이 하나의 권역에 모여 강력한 생태계를 이루고 있는 최적의 입지임을 부각했다.

특히 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 생산 등 충청권 투자 발표를 언급하며 "1983년 고(故) 이병철 회장이 도쿄에서 반도체 진출을 선언했던 역사적 선견지명이 오늘날의 대한민국을 만들었듯, 오늘 이 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다"고 극찬했다. 또한 서정진 셀트리온 회장 등 끊임없이 새 길을 개척해 온 기업인들의 노고에 경의를 표했다.

이 대통령은 "이번 대규모 투자는 단순한 생산시설 확장이 아니라 성장의 패러다임을 완전히 바꿔 더 나은 미래로 나아가겠다는 신뢰의 약속이자 담대한 선언"이라며 "기업, 대학·연구기관, 지방정부가 원팀이 돼 대한민국의 성장 지도를 새롭게 그려낼 것"이라고 밝혔다.

이 대통령은 "전국을 5극 3특(5대 초광역권·3대 특별자치도) 체제로 개편해 각 권역이 독자적 산업생태계를 구축하고 지방이 주도하여 성장하는 대전환을 충청에서 현실로 빚어내겠다"며 "청년과 인재들이 일자리를 찾아 지역으로 몰려드는 '대체 불가 대한민국'을 만들기 위해 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.

the13ook@newspim.com