[종합] 李대통령 "과거식 관치 압박은 구태…이재용 결단이 첨단산업 새 도약 이끌 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 2일 충남 아산에서 충청권을 AI시대 세계적 혁신 거점으로 육성하겠다고 했다
- 충청권에 392조원 규모 첨단산업 투자가 추진되며 정부는 관치 아닌 기업 자율·효율 존중 지원을 하겠다고 했다
- 수도권 집중 해소 위해 5극3특 체제로 지역 균형발전을 추진하고 충청을 4대 첨단산업 허브로 키우겠다고 했다
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삼성·SK·셀트리온 대형 투자에 감사
'정치적 나눠먹기' 식 균형발전 비판
"합리적 시스템과 인프라로 기업 유인해야"
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 2일 충청권을 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 육성하겠다는 강력한 의지를 표명했다.
이 대통령은 특히 정치권 일각의 지역차별·특혜 주장에는 "기업들 입장에서는 가장 효율이 높은 지역에 가장 효율이 높은 방식으로 집적해야 한다. 선물 나눠주는 게 아니다"라며 "정치를 하는 사람들이 부화뇌동해서 그런 방향으로 접근하면 안 된다"고 반박했다.
이 대통령은 이날 충남 아산시에서 열린 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회' 축사에서 삼성전자, SK하이닉스, 셀트리온의 대규모 충청권 투자를 높이 평가하고, 정부 차원의 가용한 모든 수단을 동원해 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다고 약속했다.
충청권에는 총 392조 원 규모의 투자가 추진된다. 삼성그룹이 140조 원, SK하이닉스 100조 원, 셀트리온 2조 원 규모다. 그밖에 기업들도 AI데이터센터에 약 150조 원 규모의 투자를 추진한다.
◆ 기업의 자율적 결단 존중… "구태적 '관치 행정' 탈피해야"
이 대통령은 이날 본격적인 축사에 앞서 현 지방자치단체장들을 일일이 소개하며 산업 지원 정책에서 지방 정부 책임자들의 역할이 매우 중요하다고 강조했다. 이 자리에는 신용한 충북지사, 박수현 충남지사, 조상호 세종시장, 허태정 대전시장, 오세현 아산시장 등이 참석했다.
특히 이 대통령은 일각에서 제기되는 대기업 투자 유치 과정의 압박 의혹에 대해 단호하게 선을 그었다. 이 대통령은 "요새 보니까 제가 이재용 삼성전자 회장을 압박해서 삼성전자가 (투자) 결정을 한 게 아닐까 하는 구태적인 생각을 하는 분들이 계신다"며 "과거 관치 행정을 하던 시절의 생각으로 기업에 압력을 넣거나 강제로 투치를 유치할 수 있다고 생각하는 것 자체가 구태고, 그렇게 해서는 세계적인 경쟁에서 살아남을 수 없다"고 지적했다.
이어 "완전히 새로운 세상을 선두에서 달려나가려면 남들이 하지 않은 가장 선진적인 생각을 해야 한다"라며 "전 세계와 경쟁하는 오늘날에는 가장 합리적이고 투명한 시스템, 가장 효율적인 질서와 합당한 지원이 필요하다"고 강조했다.
◆ 균형발전은 국가 생존 전략… "선물 나눠주기 식 접근 안 돼"
이 대통령은 수도권 집중화에 따른 불균형 문제를 한국 경제의 가장 심각한 위기 요인으로 진단했다. 이 대통령은 "지금까지 대한민국은 수도권 중심, 특정 지역 중심으로 성장 전략을 구사해 와 불균형이 너무 심하다"며 "수도권 집중에 따른 폐해가 커 이제는 기업 활동을 하기에도 부담스럽고 국가의 생존을 위협받는 상태가 됐다"고 우려했다.
이에 따라 현재 가장 중요한 과제로 ▲지역 균형 발전 ▲수도권 분산 ▲지방 중심 성장 전략을 꼽았다. 이는 단순한 시혜성 정책이 아니라 '국가가 살아남기 위한 불가피한 선택'이라는 것이 이 대통령의 설명이다.
다만, 지역 균형 발전을 정치적 논리나 지역 이기주의식 '나눠먹기'로 접근해서는 안 된다고 명확히 경고했다. 이 대통령은 "여기 한 개, 저기 한 개, 어디 한 개 주는 방식으로 접근하면 기업을 운영할 수 없다"고 꼬집으며, "정치하는 사람들이 주민들의 섭섭함에 부화뇌동해 같이 화를 내서는 지역 발전에 도움이 되지 않는다"고 비판했다.
정부의 역할에 대해서는 "기업들이 가장 효율이 높은 지역에 가장 효율적인 방식으로 집적할 수 있도록 지원하는 것"이라며 "유용한 산업이 입지할 수 있도록 인프라를 갖춰 '여기서 사업하는 것이 훨씬 낫겠다'고 기업 스스로 판단할 수 있는 상황을 만들어주는 것이 정부와 정치가 할 일"이라고 규정했다.
◆ 4대 첨단산업 허브 충청… "초격차 산업 강국 대도약의 출발점"
이 대통령은 충청권이 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 '4대 첨단산업'이 하나의 권역에 모여 강력한 생태계를 이루고 있는 최적의 입지임을 부각했다.
특히 삼성전자의 고대역폭메모리(HBM) 생산 등 충청권 투자 발표를 언급하며 "1983년 고(故) 이병철 회장이 도쿄에서 반도체 진출을 선언했던 역사적 선견지명이 오늘날의 대한민국을 만들었듯, 오늘 이 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다"고 극찬했다. 또한 서정진 셀트리온 회장 등 끊임없이 새 길을 개척해 온 기업인들의 노고에 경의를 표했다.
이 대통령은 "이번 대규모 투자는 단순한 생산시설 확장이 아니라 성장의 패러다임을 완전히 바꿔 더 나은 미래로 나아가겠다는 신뢰의 약속이자 담대한 선언"이라며 "기업, 대학·연구기관, 지방정부가 원팀이 돼 대한민국의 성장 지도를 새롭게 그려낼 것"이라고 밝혔다.
이 대통령은 "전국을 5극 3특(5대 초광역권·3대 특별자치도) 체제로 개편해 각 권역이 독자적 산업생태계를 구축하고 지방이 주도하여 성장하는 대전환을 충청에서 현실로 빚어내겠다"며 "청년과 인재들이 일자리를 찾아 지역으로 몰려드는 '대체 불가 대한민국'을 만들기 위해 혼신의 힘을 다하겠다"고 강조했다.
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