李대통령 '3대 메가프로젝트' 알리려 직접 뛴다…지역 순회 국민보고회 개최

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30일 광주 이어 내달 2일 충남 아산, 3일 경남 진주

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 지역을 순회하며 '3대 메가프로젝트 국민 보고회' 성과를 직접 알린다.

강유정 청와대 수석대변인은 30일 "이 대통령은 29일 청와대에서 주재한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민 보고회'에 이어 30일부터 세 차례, 주요 성장 거점을 중심으로 국민 보고회를 개최한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 이재용 삼성전자·최태원 SK그룹 회장과 기념촬영을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

30일 오후에는 광주에서 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다. 참여기업은 삼성전자, SK하이닉스, 앰코테크놀로지 코리아 등이다.

삼성전자는 '3대 메가프로젝트 국민 보고회'에서 호남권에 425조 원 규모 투자계획을 공개했다.

광주에는 신규 반도체 생산공장(팹·Fab), 디지털 트윈 기반 혁신 허브를 만든다. 해남에는 삼성SDS 솔라시도 인공지능(AI) 데이터센터, 호남에는 태양광·원전수소 생산시설·그린수소 실증단지, 고창에 글로벌 최첨단 물류센터를 건설한다.

SK는 서남권에 총 400조 원을 투입해 신규 메모리 클러스터, 부지·전력·용수 등 인프라 기반에 투자한다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 열린 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 모두발언을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

다음달 2일에는 충남 아산에서 '충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최한다. 참여기업은 삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등이다.

삼성전자는 충청에 총 140조 원을 투자한다. 천안·온양에는 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 팹 56조 원, 아산에는 차세대 스마트폰용 디스플레이, 마이크로 디스플레이 67조 원, 천안에는 차세대 배터리 글로벌 마더 팩토리, 세종에는 AI 서버용 패키지 기판 산업을 키운다.

SK는 청주에 100조 원을 투자해 낸드·HBM 후공정, 첨단 패키징 종합 생산 거점 강화에 활용한다는 방침이다.

다음달 3일에는 경남 진주에서 삼성전자, SK텔레콤,현대차,한화 등이 참여한 가운데 '영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 연다.

삼성전자는 영남에 총 60조 원을 투자한다. 구미에 피지컬 AI, 휴머노이드 로봇 양산 라인, AI 데이터센터를 짓고, 부산에 적층세라믹커패시터(MLCC) AI패키지 기판, 울산에 전고체 배터리, 배터리에너지저장시스템(BESS), 거제에 고부가가치선 건조 거점 등의 구상을 준비 중이다.

[서울=뉴스핌] 지난 29일 서울 종로구 청와대에서 대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회가 열리고 있다. [사진=청와대] 2026.06.30 photo@newspim.com

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