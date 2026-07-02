李대통령, 이재용과 함께 삼성 차세대 제품·기술 관람…"상상이 현실로"

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HBM, 첨단 패키징, 배터리 기술 살펴

삼성 엔지니어들 만나 "안전하게 일하라" 격려도

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 2일 이재용 삼성전자 회장과 함께 고대역폭메모리(HBM)를 비롯한 삼성그룹의 첨단산업 차세대 제품과 기술을 관람했다.

안귀령 청와대 부대변인은 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 이날 오전 충남 아산 삼성디스플레이 아산2캠퍼스에서 행사장 입구에 마련된 삼성 전시를 관람했다"고 밝혔다. 해당 일정에는 이 회장뿐 아니라 전영현 삼성전자 부회장, 이청 삼성디스플레이 사장 등이 동행했다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 축사를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.02

◆ 이재용·전영현·이청 등 삼성그룹 사장단 동행

안 부대변인은 "이번 전시는 삼성디스플레이, 삼성전자, 삼성전기, 삼성SDI의 제품과 기술을 소개하는 자리로, 인공지능(AI) 반도체 핵심 메모리인 HBM, 첨단 패키징, 배터리 기술을 중심으로 대한민국 첨단산업의 현재와 미래를 선보였다"고 소개했다.

이 대통령은 HBM 생산을 위한 첨단 패키징 기술을 둘러봤다. 핵심 공정 순서를 다시 보여달라고 요청하는 등 세심하게 살펴봤고, 포토 공정과 식각 공정의 의미를 언급하기도 했다.

AI 데이터센터 서버용 반도체 패키지 기판 전시에서는 수요 증가에 따라 세종 공장 부지를 확보해 생산시설을 확충해야 한다는 이재용 회장의 언급에 이 대통령은 "땅이 문제인데 아래쪽에는 많다"고 답했다.

이 대통령은 또 플렉서블 유기발광다이오드(OLED) 기술이 적용된 미래 디스플레이를 살폈다. 이 대통령은 OLED 패널에 구현된 태극기가 실제 깃발처럼 움직이는 걸 보며 "예전에 제가 상상하던 시대가 현실이 됐다"고 말했다.

이어 이 대통령은 무안경 3D 디스플레이를 체험하고 원통형 디스플레이와 스트레처블 디스플레이도 살폈다. 특히 평면에서 자유롭게 늘어나 입체 형태로 변하는 스트레처블 디스플레이를 직접 늘려보며 기술 원리와 활용 가능성에 대한 설명을 들었다.

강훈식 비서실장이 측면에서 화면이 보이지 않는 프라이버시 디스플레이를 살펴본 뒤 "국회의원들이 많이 사용하겠다"고 말하자 이 대통령은 "제가 (국회) 본회의장에서 휴대폰을 사용 못했다"며 농담을 하기도 했다.

이날 일정에서는 자율주행 시대의 차량용 디스플레이 전시도 이어졌다. 이 대통령은 차량이 생활공간으로 변화하며 차량용 디스플레이의 중요성이 커지고 있다는 설명을 듣고 디지털 콕핏(조종석)을 직접 체험했다. 운전석에 탑승한 이 대통령은 화면이 늘어나는 슬라이더블 디스플레이와 프라이버시 기능 등을 살폈다.

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 참석해 이재용 삼성전자 회장과 나란히 앉아 있다. [사진=KTV] 2026.07.02

◆ 디스플레이 패널에 방명록 남기기도

배터리 기술 전시에서는 에너지저장장치(ESS)용 배터리와 전기차용 배터리 등을 살펴보며 미래 에너지 산업에 대한 의견을 나눴다. ESS의 역할에 대한 설명을 들은 뒤 이 대통령은 "새벽에는 태양광 발전을 못하는데 어떻게 하느냐고 하는데 결국 저장장치가 핵심"이라며 "이것이 새로운 핵심 산업이기도 하다"고 말했다.

전시 관람에 이어 이 대통령은 세계 최초로 투자한 8.6세대 정보통신(IT) OLED 대량 양산 가동을 기념했다. 이 대통령은 생산라인 현장과 실시간으로 연결된 화면을 통해 엔지니어들과 인사를 나눴다.

이 대통령은 "대한민국 경제를 이끌어가는 최첨단 기업의 최첨단 기술자 여러분, 정말 반갑다"며 "오늘 새로운 일을 시작한다고 하는데 즐겁고 안전하게 일할 수 있으면 좋겠다"고 격려했다.

이어 카운트다운에 맞춰 이 대통령은 직접 시작 버튼을 눌러 첫 유리기판을 생산라인에 투입하며 세계 최초로 투자한 8.6세대 IT OLED 대량 양산의 시작을 알렸다.

전시 관람을 마친 이대통령은 삼성이 생산한 디스플레이 패널에 '삼성의 혁신, 충청의 도전, 대체불가 대한민국 파이팅'이라고 방명록을 남겼다.

pcjay@newspim.com