한미그룹, 김나영·최인영 부사장 승진…R&D·사업 성과 반영

AI 핵심 요약beta
- 한미그룹은 2일 하반기 정기 임원 인사에서 6명을 승진했다
- 이번 인사는 R&D·글로벌 BD·헬스케어 등 핵심 분야 성과 인재 중심으로 이뤄졌다
- 비만·대사질환·신약·의료기기 등에서 역할한 임원들을 승진시키며 글로벌 성장동력 강화에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미그룹은 하반기 정기 임원 인사를 단행하고 6명을 승진 발령했다고 밝혔다.
이번 인사는 전문경영인 체제 수립 이후 처음 실시된 하반기 정기 임원 인사로, 지주회사 한미사이언스에서 3명, 사업회사 한미약품에서 3명이 승진했다.
승진자는 한미약품 김나영 전무와 최인영 전무(이상 부사장), 최재혁 그룹장(이사)과 한미사이언스 신준섭 상무(전무), 맹지웅 상무보(상무), 이준원 이사(상무보) 등이다.
한미그룹은 이번 인사가 연구개발(R&D), 글로벌 사업개발(BD), 헬스케어 사업 등 핵심 분야에서 성과를 낸 인재를 중심으로 이뤄졌다고 설명했다.
김나영 부사장은 비만·대사질환 성장 전략인 'H.O.P(Hanmi Obesity Pipeline)' 프로젝트의 사업화 전략 수립을 담당했으며, 최인영 부사장과 맹지웅 상무는 신약 개발과 글로벌 사업을 맡아왔다.
최재혁 이사는 미래성장부문 비만대사센터에서 비만·대사질환 파이프라인 연구개발에 참여했으며, 신준섭 전무는 의료기기 사업 확대를 담당했다. 이준원 상무보는 의료기기 사업 기획과 제품 전략 수립 업무를 수행해 왔다.
한미그룹 관계자는 "성과와 전문성, 미래 성장 가능성을 종합적으로 고려해 이번 임원 인사를 실시했다"며 "글로벌 신약 개발과 기술수출, 헬스케어 신사업 등 핵심 성장동력을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com