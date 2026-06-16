"살 빼고 근육 늘린다"…한미약품 차세대 비만신약, 美 학회서 화제

HM17321·HM500197 ADA서 공개

글로벌 기업 별도 미팅 요청

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 두 번째 '근육 증가형 비만약' 파이프라인을 공개하며 글로벌 업계의 주목을 받았다. 최근 글로벌 빅파마와 대규모 기술수출 계약을 체결한 데 이어 두 번째 근육 증가형 비만신약 후보물질을 공개하면서 차세대 비만 치료 패러다임 선점에 나섰다는 평가다.

한미약품은 미국 뉴올리언스에서 열린 미국당뇨병학회(ADA 2026)에서 근육 증가형 비만신약 후보물질 'HM500197'의 연구 결과를 처음 공개했다고 밝혔다.

한미약품 미래성장부문 연구원들이 7일(현지시간) 미국당뇨병학회(ADA 2026)에서 세계 첫 근육 증가 비만치료체 HM17321와 차세대 근육 증진 치료제 HM500197의 주요 연구 내용이 담긴 포스터를 토대로 참석자들에게 설명하고 있다. [사진=한미약품]

발표 현장에는 한미약품의 비만 치료제 연구 성과를 확인하려는 글로벌 연구자와 제약업계 관계자들이 몰리며 높은 관심을 나타냈다. 발표 이후에는 개발 전략과 사업화 계획 등에 대한 질의가 이어졌으며 일부 글로벌 기업은 별도 미팅을 요청한 것으로 전해졌다.

최근 비만 치료제 시장에서는 체중 감량 과정에서 발생하는 근손실 문제가 주요 과제로 부상하고 있다. 현재 시장을 주도하는 GLP-1 계열 비만 치료제는 우수한 체중 감량 효과를 보이지만 감량 체중의 상당 부분이 근육 손실에 따른 것으로 알려져 있다.

이 때문에 체지방은 줄이면서 근육은 보존하거나 늘리는 '건강한 체중 감량(High-quality Weight Loss)'이 차세대 비만 치료 전략으로 주목받고 있다.

한미약품이 공개한 HM500197은 세계 최초 펩타이드 기반 마이오스타틴 저해제로 개발되고 있다. 근육 성장 억제 단백질인 마이오스타틴만을 선택적으로 억제해 골격근 중심의 제지방량을 증가시키도록 설계됐다.

회사에 따르면 HM500197은 시험관 연구에서 항체 기반 근육 보존 약물인 비마그루맙과 유사한 수준의 마이오스타틴 억제 활성을 보였다. 반면 비표적 사이토카인에 대한 억제 활성은 관찰되지 않아 높은 선택성을 확인했다.

동물실험에서도 긍정적인 결과를 확보했다. HM500197은 비마그루맙 대비 우수한 골격근 선택적 제지방 증가 효과를 나타냈으며 비표적 작용을 최소화해 안전성 측면에서도 차별화된 결과를 보였다. 특히 고지방 식이로 유도한 비만 마우스 모델에서는 용량 의존적으로 제지방량과 골격근량이 증가했다. GLP-1 계열 약물과 병용 투여 시에는 근손실을 억제하면서 체지방 중심의 체중 감량 효과를 확인했다.

한미약품은 이미 근육 증가형 비만신약 후보물질 'HM17321'도 개발 중이다. HM17321은 현재 미국에서 임상 1상을 진행하고 있으며 이번 ADA에서는 관련 연구 7건을 발표했다. HM17321은 지방 감소와 근육 증가, 운동 기능 개선, 대사 기능 향상을 동시에 목표로 하는 후보물질이다. 회사는 다양한 기전의 비만 치료제와 병용 가능성은 물론 심혈관·신장 보호 효과까지 연구 범위를 확대하고 있다.

한미약품은 에페글레나타이드를 비롯해 삼중작용제 'HM15275', HM17321, HM500197으로 이어지는 비만 치료제 개발 프로젝트를 구축하며 차세대 비만 시장 공략에 나서고 있다.

최인영 한미약품 미래성장부문장은 "HM17321과 HM500197으로 이어지는 근육 증가형 비만신약 파이프라인은 현재 시판 약물의 한계를 극복할 수 있는 새로운 치료 전략"이라며 "차별화된 맞춤형 비만 치료 포트폴리오를 바탕으로 글로벌 시장 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com