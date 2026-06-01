[특징주] 한미약품, 릴리에 신약 기술이전…장 초반 14%↑

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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한미약품과 한미사이언스가 미국 제약사와의 대규모 기술이전 계약 소식에 장 초반 강세를 보이고 있다.

1일 한국거래소에 따르면 오전 9시37분 기준 한미약품은 전일대비 14.26% 오른 56만1000원에 거래되고 있다. 지주사인 한미사이언스도 5.04% 상승한 3만3350원을 기록 중이다.

주가 강세는 한미약품이 미국 제약기업인 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)와 바이오신약 후보물질 '소네페글루타이드'에 대한 글로벌 라이선스 계약을 체결했다는 소식이 영향을 미친 것으로 분석된다.

한미약품 본사 전경 [사진=한미약품]

한미약품은 이날 소네페글루타이드의 개발·제조·상업화를 위해 릴리와 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다. 소네페글루타이드는 글루카곤 유사 펩타이드-2(GLP-2) 기반 신약 후보물질로, 장 성장 촉진과 염증 완화, 장 점막 보호·재생 효과를 목표로 개발되고 있다.

현재 단장증후군(Short Bowel Syndrome)을 적응증으로 글로벌 임상 2상이 진행 중이다. 단장증후군은 소장 일부가 소실돼 영양분 흡수 장애와 영양실조를 유발하는 희귀질환이다.

이번 계약에 따라 릴리는 한국을 제외한 전 세계 지역에서 소네페글루타이드의 개발·제조·상업화에 대한 독점 권리를 확보했다. 한미약품은 계약금으로 7500만달러(약 1129억원)를 수령하며, 향후 임상 개발과 규제 승인, 상업화 성과에 따라 최대 11억8500만달러(약 1조7844억원)의 마일스톤을 추가로 받을 수 있다. 제품 출시 이후에는 별도 로열티도 수령할 예정이다.

nylee54@newspim.com