한미약품, 릴리 기술수출 첫 결실…선급금 1129억원 수령

AI 핵심 요약beta
- 한미약품은 1일 일라이 릴리와 소네페글루타이드 계약금을 수령했다.
- 한미약품은 계약에 따라 1129억원 규모 선급금을 받았다.
- 릴리는 한국 제외 전 세계 독점권을 확보하고 후속 개발을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 글로벌 제약사 일라이 릴리와 체결한 바이오신약 후보물질 '소네페글루타이드' 기술수출 계약에 따라 1129억원 규모의 선급금을 수령했다.
1일 업계에 따르면 한미약품은 전날 릴리와의 라이선스 계약에 따른 확정 계약금 7500만달러(약 1129억원)를 받았다. 해당 금액은 한미조세협약에 따른 원천세 차감 전 기준이다.
이번 계약으로 릴리는 한국을 제외한 전 세계에서 소네페글루타이드의 개발·제조·상업화에 대한 독점 권리를 확보했다.
총 계약 규모는 약 12억6000만달러(약 1조8973억원)다. 한미약품은 선급금 외에도 임상 개발과 규제 승인, 상업화 등 단계별 마일스톤 달성에 따라 최대 11억8500만달러(약 1조7844억원)를 추가로 받을 수 있으며, 제품 출시 이후에는 별도의 판매 로열티도 수령할 예정이다.
계약에 따라 한미약품은 현재 진행 중인 소네페글루타이드의 단장증후군 글로벌 임상 2상을 완료 시점까지 수행하고, 릴리는 확보된 전임상 및 임상 데이터를 기반으로 후속 임상 개발과 상업화를 추진한다.
업계에서는 이번 기술수출이 희귀질환 치료제 후보물질의 개발 가능성과 함께 한미약품의 지속형 플랫폼 기술 '랩스커버리'의 경쟁력을 인정받은 사례로 평가하고 있다. 랩스커버리가 적용된 비만 치료제 후보물질 '에페글레나타이드'와 호중구감소증 치료제 '롤론티스' 등도 글로벌 임상 단계에서 개발 중인 만큼 플랫폼 경쟁력을 재확인하는 계기가 될 것으로 기대된다.
한미약품 관계자는 "일라이 릴리와 소네페글루타이드 라이선스 계약에 따른 반환 의무가 없는 계약금을 수령했다"며 "이번 계약금은 2분기 실적에 반영될 가능성이 있다"고 말했다.
sykim@newspim.com