신한카드, 토스와 페이스페이 혜택 담은 '토스원 신한카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 신한카드가 2일 토스와 협력해 토스원 신한카드를 출시했다.
- 이 카드는 페이스페이 전용 혜택을 탑재해 최대 20% 할인한다.
- 토스프라임 회원은 조건 충족 시 월 이용료 5900원을 전액 할인받는다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 신한카드가 토스(비바리퍼블리카)와 협력해 '토스원 신한카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.
토스원 신한카드는 카드업계 최초 페이스페이 전용 혜택을 탑재한 것이 특징이다. 토스페이 페이스페이를 이용 고객들을 타깃으로 일상 소비 업종 전반에서 할인 혜택을 제공하도록 설계됐다.
실물 카드를 이용해 일반 단말기에서 결제하면 기본 1% 할인이 적용된다. 토스 단말기를 이용할 때는 3%, 페이스페이로 결제할 경우에는 17%까지 할인율이 적용된다. 대상 업종은 ▲식당 ▲편의점(CU·GS25·세븐일레븐) ▲커피전문점 ▲미용 ▲스포츠센터 등이다.
업종 제한 없이 혜택을 받으려면 해당 카드를 토스페이에 등록해 오프라인 QR·바코드나 온라인 결제를 이용하면 되며, 이 경우 업종과 무관하게 3%가 할인된다.여기에 페이스페이 결제 시 기본으로 제공되는 3% 적립 혜택을 더하면, 토스원 신한카드 독자는 페이스페이 이용 시 총 20% 수준의 혜택을 제공받게 된다.
다만 이러한 할인 서비스는 온·오프라인 월 통합 할인 한도 범위 내에서 차등 적용된다. 전월 이용 실적이 40만원 이상 70만원 미만이면 1만원, 70만원 이상 100만원 미만이면 2만 2000원, 100만원 이상일 때는 3만 3000원까지 한도가 배정된다. 할인 혜택은 1회 결제당 최대 5000원으로 제한되며, 페이스페이나 토스페이 등 결제 수단별 할인 혜택의 중복 적용은 불가능하다.
정기 구독 서비스인 토스프라임 멤버십 회원을 위한 추가 혜택도 존재한다. 직전 2개월 동안 매달 40만원 이상 카드를 사용한 고객에게는 멤버십 월 이용료인 5900원을 전액 할인해 준다. 카드 최초 발급 후 2개월 동안은 실적 유무와 상관없이 이 혜택이 기본 제공된다.
토스원 신한카드의 연회비는 국내 전용 2만 7000원, 해외 겸용(VISA) 3만원이다.
eoyn2@newspim.com