신한 1500억·우리 1200억 소각…카드사 포용금융도 '연체채권 정리' 확대

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상록수 사태 이후 장기연체채권 정리 논의 확산

중금리대출 넘어 채무조정·채권소각도 포용금융 부상

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 금융권의 장기연체채권 정리 움직임이 빨라지는 가운데 신용카드업계에서도 채권 소각과 채무조정에 대한 관심이 높아지고 있다. 중금리대출 공급 등 신규 자금 지원 중심이던 포용금융 논의가 장기연체자의 재기 지원 영역으로까지 확대되는 모습이다.

지난달 이재명 대통령이 상록수 장기 추심 관행에 대해 "원시적 약탈금융"이라고 비판한 이후 금융권의 장기연체채권 정리 논의가 속도를 내고 있다. 상록수는 카드대란 당시 발생한 부실채권을 관리해온 회사로, 일부 장기연체채권을 20년 넘게 추심해왔다는 지적을 받았다.

24일 금융권에 따르면 신한금융은 '포용금융 2.0 프로젝트'를 통해 연체채권 5000억원 규모 소각 계획을 발표했다. 신한카드는 이 중 1500억원 규모 채권을 지난 10일 일괄 소각했으며 대상에는 8년 이상 장기연체채권과 사망자 채권, 5000만원 이상 고액채권 등이 포함됐다.

우리금융도 생산적·포용금융 확대 방안의 일환으로 약 2800억원 규모 장기연체채권 정리 계획을 내놨다. 우리카드는 전체 정리 물량 가운데 1200억원 규모를 맡아 하반기 중 상환 가능성이 낮은 장기연체채권 소각을 추진할 예정이다.

[AI일러스트=박가연 기자] = 2026.06.23 eoyn2@newspim.com

그동안 카드업계는 중금리대출 공급 확대를 대표적인 포용금융 수단으로 활용해왔다. 실제 8개 전업카드사(삼성·신한·KB국민·현대·롯데·하나·우리·BC카드)의 올해 1분기 중금리대출 공급액은 2조 5708억원으로 전년 동기(1조 5928억원) 대비 61.4% 증가했다.

다만 카드업계는 적격비용 재산정에 따른 가맹점 수수료 인하가 반복되면서 본업인 신용판매 부문의 수익성이 악화된 상태다. 조달비용과 대손비용 부담도 여전하다.

카드론 잔액 역시 올해 5월 말 기준 43조2534억원으로 사상 최대치를 기록하며 수요는 계속 늘고 있지만, 금융당국은 카드업계 가계대출 증가율을 연 1.0~1.5% 수준으로 관리하도록 주문하고 있다. 이에 따라 카드업계에서는 중금리대출 공급과 함께 장기연체채권 정리, 채무조정 등 다양한 방식의 포용금융 방안도 병행하는 모습이다.

특히 신한카드는 정부의 새도약기금 지원 대상에서 제외됐던 장기연체채권까지 소각 대상에 포함했다. 정책 지원 범위를 넘어 금융회사 차원의 채무 경감으로 범위가 확대되고 있다는 점에서 주목된다.

한 카드업계 관계자는 "장기연체채권 관리와 관련한 점검이 강화되면서 업계도 관련 동향을 예의주시하고 있다"며 "각 사별로 채권 관리 방식과 리스크 관리 전략을 다시 점검하는 분위기"라고 말했다.

또 다른 카드업계 관계자는 "상록수 이슈 이후 장기연체채권 관리에 대한 관심이 높아진 것은 사실"이라며 "중금리대출 공급과 함께 장기연체채권 정리 등 각사가 할 수 있는 포용금융 방식을 발굴해가는 흐름"이라고 말했다.

eoyn2@newspim.com