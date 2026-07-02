코트디부아르 국무장관 첫 방한…한국 인사행정 시스템 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 코트디부아르 안 데지레 울로토 장관이 2일 인사혁신처를 방문해 양국 인사행정 협력 방안을 논의했다
- 이번 방문은 KOICA의 공공행정 혁신·공무원 디지털 역량 강화 사업의 일환으로 추진됐다
- 대표단은 전자인사관리시스템 'e-사람' 운영 경험 등 한국의 선진 디지털 인사관리 체계를 공유받기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 코트디부아르 고위급 공무원 대표단이 한국의 선진 인사행정 시스템을 배우고 양국 협력 방안을 논의하기 위해 처음으로 한국을 찾았다.
인사혁신처는 안 데지레 울로토(Anne Désirée OULOTO) 코트디부아르 국무장관 겸 공무행정현대화부 장관이 2일 정부세종청사를 방문해 인사혁신처와 양국 인사행정 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
코트디부아르 공무행정현대화부는 공무원 인사관리와 공공행정 혁신을 총괄하는 부처로, 채용과 교육 등 인사행정 전반을 담당하고 있다.
이번 방문은 한국국제협력단(KOICA)의 '코트디부아르 공공행정 혁신 및 공무원 디지털 역량 강화' 사업의 일환으로 추진됐다. 대표단은 한국의 대표적인 인사행정 우수사례로 평가받는 전자인사관리시스템 'e-사람'의 운영 경험과 디지털 인사관리 체계를 공유받을 예정이다.
최동석 인사혁신처장은 "이번 방한이 한국의 인사혁신 방향과 인사행정 분야 우수사례를 공유하고 양국 간 협력을 강화하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
안 데지레 울로토 장관은 "한국의 선진 인사행정 경험을 공유받을 수 있는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로 인사행정을 비롯한 양국 간 교류와 협력이 지속적으로 확대되길 희망한다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com