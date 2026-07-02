미래에셋생명, AI 혁신·리스크 관리 담은 '지속가능경영 보고서' 발간

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋생명이 2일 2025 지속가능경영보고서를 발간했다
- 사회공헌·AI기반 디지털 혁신·장기자산관리 강화 전략을 추진했다
- ESG위원회 중심 지배구조·리스크 관리 체계를 강화해 장기 가치 창출을 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 미래에셋생명은 최근 '2025 지속가능경영보고서'를 발간하고 그간의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과와 향후 전략을 공개했다. 이번 보고서는 장기적인 기업가치 제고와 이해관계자와의 동반 성장을 목표로 각 영역별 주요 활동을 수록했다.
사회 영역에서는 상생 문화 확산을 위한 사회공헌 활동을 서술했다. 소아암 어린이 후원과 장애인 직업재활 지원 등의 프로그램을 미래에셋 박현주 재단과 연계해 진행하며 기업의 사회적 책임 이행에 초점을 맞추고 있다.
디지털 부문에서는 AI(인공지능) 기술을 활용한 업무 혁신과 디지털 경쟁력 강화를 전면에 내세웠다. AI 기반 상품 설계 자동화와 차세대 통합 시스템 구축을 통해 업무 효율성을 제고하고, 초개인화된 고객 서비스 기반을 마련해 디지털 전환을 추진한다는 방침이다.
고객 금융 서비스 측면에서는 건강보험과 연금 사업 경쟁력 강화에 집중하고 있다. 변액보험과 퇴직연금 중심의 수수료 비즈니스(Fee-Biz) 전략을 통해 장기 자산관리 서비스를 제공 중이다. 생명보험협회에 따르면 미래에셋생명의 변액보험 순자산은 2025년 말 기준 13조 1000억원을 돌파했다.
지배구조 및 리스크 관리 부문은 이사회 산하 ESG위원회와 위험관리위원회 등을 중심으로 운영 체계를 강화했다. 재무 안정성을 위해 자산-부채관리(ALM)와 자기자본투자(PI)를 분리한 자산운용 전략을 취하고 있으며, 이를 통해 장기 투자 역량과 성장 기반을 동시에 확보한다는 설명이다.
이정기 미래에셋생명 경영혁신본부장은 "지속가능경영은 기업 성과를 넘어 고객의 노후와 사회 발전에 기여하는 과정"이라며 "모든 이해관계자와 함께 성장하며 장기적인 가치를 창출하는 ESG 경영을 지속 실천하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com