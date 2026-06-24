미래에셋생명, 동작구 어르신 생신 축하 봉사 진행

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋생명이 24일 어르신 생신 축하 봉사활동을 진행했다고 밝혔다
- 임직원들이 동작구 어르신 가정을 방문해 케이크와 선물을 전달하며 정서적 지지를 전했다
- 회사는 재단과 연계해 숲 가꾸기·현충원 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 미래에셋생명은 생신을 맞은 어르신들을 찾아 '어르신 생신 축하' 봉사활동을 진행했다고 24일 밝혔다.
이번 봉사활동은 동작구 재가노인복지기관과 함께 마련됐다. 미래에셋생명 임직원들은 어르신 가정을 방문해 케이크와 선물을 전달하고 생신을 축하하는 시간을 가졌다.
이번 활동은 홀로 지내거나 외부 활동이 제한적인 어르신들에게 정서적 지지를 전하기 위해 기획됐다. 임직원들은 생신 축하와 함께 안부를 묻고 대화를 나누며 지역사회와의 접점을 넓혔다.
봉사활동에 참여한 한 임직원은 "어르신의 생신을 직접 축하드리고 웃음을 나눌 수 있어 뜻깊었다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동에 꾸준히 참여하겠다"고 말했다.
한편 미래에셋생명은 미래에셋박현주재단과 연계해 다양한 사회공헌 활동을 이어가고 있다. 체인지 카드 만들기, 한강 숲 가꾸기, 현충일 맞이 국립서울현충원 봉사 등 임직원이 참여하는 봉사활동을 지속적으로 진행하고 있다.
yunyun@newspim.com