국민의힘, 상임위 보이콧 방침 재확인...정점식 "이 상태로 원 구성 협조 못해"

2일 오후 2시부터 마라톤 의총 개최

"민주당 1차 원 구성 동의 못해…더 강한 투쟁"

"7개 상임위원장 수용 관측 사실 아냐…이간 술수"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘이 더불어민주당의 법제사법위원회 등 11개 상임위원장 단독 선출에 반발하며 원 구성 협조 거부 방침을 재확인했다.

정점식 국민의힘 원내대표는 2일 오후 국회에서 의원총회를 마친 뒤 기자들과 만나 "결론은 이 상태로 원 구성에 협조할 수 없다는 것"이라고 밝혔다.

정 원내대표는 "앞으로 더 강한 투쟁을 통해 나아갈 수밖에 없다는 데 의견을 모았다"며 "우리 당은 법사위원장을 포함해 11개 상임위를 일방적으로 가져간 민주당의 1차 원 구성에 동의할 수 없기 때문에 향후에도 원 구성에 협조할 생각이 없다는 분명한 투쟁 방향을 설정했다"고 말했다.

그는 민주당이 법사위원장 자리를 고수하는 배경에 대해 "이재명 대통령의 재판 취소를 위한 공소취소 특검법 통과를 위해 법사위를 그토록 고집한다고 본다"며 "서영교 의원을 법사위원장으로 임명한 것도 공소취소 특검을 더 신속하게 통과시켜줄 것을 기대했기 때문"이라고 주장했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 2일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.07.02 mironj19@newspim.com

김승수 원내운영수석부대표는 이날 기자들과 만나 의총 분위기에 대해 "전반적으로 강력하게 투쟁해야 한다는 의견이 많았다"며 "의원들이 더 고생하더라도 이번에는 야당의 투쟁하는 모습을 보여줘야 한다는 강경한 의견들이 대부분이었다"고 설명했다.

국민의힘이 7개 상임위원장직을 수용할 가능성이 있다는 일부 관측에 대해서는 "전혀 사실관계가 아니다"라고 선을 그었다.

그는 "우리 당 상임위원장 선출 방식은 민주당과 다르다"며 "국민의힘은 의원총회에서 선거를 통해 상임위원장이 선출되기 때문에 나머지 상임위원장에 특정 위원 이름이 도는 것은 있을 수 없는 이야기"라고 말했다. 이어 "우리 당을 이간하려는 술수가 아닌가 생각한다"고 덧붙였다.

김 수석부대표는 향후 상임위 일정 참석 여부에 대해 "민주당의 특별한 상황 변화가 없으면 협조할 생각이 없다는 말씀을 드린다"며 "현재로서는 특별한 상황 변화가 없는 한 민주당의 독자적인 상임위 운영에 우리 당은 전혀 협조할 생각이 없다는 입장"이라고 재차 강조했다.

다만 그는 "오늘 나온 의견 중에는 민주당이 공소취소 특검법을 법사위에서 처리하지 않겠다고 약속하면 양보할 수 있지 않느냐는 의견도 있었다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표와 소속 의원들이 2일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회에서 더불어민주당의 원 구성 강행 관련 규탄 구호를 외치고 하고 있다. 2026.07.02 mironj19@newspim.com

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