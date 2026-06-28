민주당 "국민의힘, 법사위원장 집착 내려놓고 즉각 원 구성 협조하라"

'입법 독재' 주장 비판…"국회법에 특정 정당 몫 명시 안 돼"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 더불어민주당은 후반기 국회 원 구성과 관련해 국민의힘을 향해 "'입법 독재'라는 선동 뒤에 숨지 말라"며 "법사위원장에 대한 집착을 내려놓고 즉각 원 구성에 협조하라"고 촉구했다.

이주희 더불어민주당 원내대변인은 28일 서면브리핑을 통해 "국민의힘은 법사위원장을 자신들의 몫이라 주장하지만, 국회법 어디에도 특정 상임위원장을 특정 정당 몫으로 정한 조항은 없다"며 "상임위원장은 해당 상임위원 중 본회의 선거로 선출하도록 돼 있다"고 지적했다.

이주희 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

이 원내대변인은 "국민의힘이 위원장 한 자리를 얻기 위해 국회 전체를 볼모로 잡을 수는 없다"며 "국민의힘이 말하는 '견제와 균형'이 국회 파행을 뜻해서는 안 된다"고 비판했다.

이어 "진정으로 국민을 생각한다면 상임위에 들어와 법안을 심사하고, 예·결산에 참여해서 정부를 견제하면 된다"며 "그것이 야당의 권한이고 국회의 책무"라고 강조했다.

또한 조정식 국회의장이 국민의힘 소속 의원들의 상임위원을 임의로 배정해 공문으로 통보한 것에 대해서는 국민의힘의 명단 제출 거부로 인한 불가피한 조치였다고 주장했다.

이 원내대변인은 "국민의힘이 상임위원 명단 제출을 끝까지 거부했기 때문"이라며 "국회법이 정한 절차에 따라 국회 정상화를 추진하는 것을 '독재'라고 매도하는 것은 원 구성 파행의 책임을 덮기 위한 정치공세에 불과하다"고 반박했다.

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