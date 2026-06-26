상임위 협상 재결렬...여야, 29일 각각 의총 열고 '단독 처리 vs 투쟁 방안' 논의

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정점식 "與 독주 강하게 항의…법사위 국민의힘이 맡아야"

한병도 "모든 의원 비상대기하며 반드시 이번 달 안에 처리"

[서울=뉴스핌] 신정인 조승진 기자 = 여야 원내지도부가 22대 후반기 국회 원 구성을 두고 '2+2 회동'을 가졌으나, 법제사법위원회(법사위) 위원장 자리를 둘러싼 이견을 좁히지 못하고 결국 결렬됐다.

국민의힘은 여당의 독주에 항의하며 투쟁을 예고했고, 더불어민주당은 이번 달 안에 18개 상임위 확정 처리를 강행하겠다는 뜻을 분명히 했다.

정점식 국민의힘 원내대표와 한병도 더불어민주당 원내대표 등 여야 원내대표단은 26일 서울 여의도 국회 본관에서 회동을 마친 뒤 기자들과 만나 이같은 결과를 전했다.

조정식 국회의장이 22일 오후 서울 여의도 국회에서 여야 원내대표와 회동에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 조 국회의장, 정점식 국민의힘 원내대표, 김승수 원내운영수석부대표. [사진 = 뉴스핌DB]

정점식 국민의힘 원내대표는 "원 구성과 관련해서 오늘도 민주당과 2+2 회담을 가졌으나 여전히 진척이 없는 상태"라며 "저희는 여전히 법사위원장을 우리 당이 맡아야 국회 내에서의 견제와 균형이 가능하다라고 얘기 했다"고 밝혔다.

정 원내대표는 "민주당 측에서는 법사위원장을 절대 양보 못 한다고 함과 동시에, 오늘까지 국회의장이 소위 상임위원 명단 제출을 하라고 했는데도 안 했기 때문에 절차대로 진행할 거라고 얘기했다"며 "그 부분에 대해서 강하게 항의를 하고 회담은 결렬됐다"고 설명했다.

민주당이 내주 18개 상임위원장 자리를 모두 처리하겠다고 밝힌 데 대해 정 원내대표는 "민주당의 독주에 대해서 강하게 항의를 한 상태"라며 "마지막까지 강하게 반대할 수밖에 없는 입장"이라고 강조했다.

이어 "지금 법사위 가지고 단 한 걸음도 앞으로 나가지 못하고 있는 그런 상황"이라며 경제 상임위 등 다른 상임위 조율에 대해서도 "대화 자체가 불가능하다"고 했다.

국민의힘은 오는 29일 오후 2시 의원총회를 소집해 대책을 논의할 예정이다. 정 원내대표는 "월요일 지금까지의 상황을 의원들에게 보고하고 함께 투쟁하는 방안을 강구를 하도록 하겠다"고 말했다.

한병도 민주당 원내대표는 국민의힘을 향해 "오늘까지도 와서 법사위원장 얘기를 똑같이 하고 있다"며 "야당에게 최후통첩했고 의장님께 드린 말씀처럼 더 이상 기다릴 수 없다고 통보했다"고 맞받았다.

한 원내대표는 "29일에 의총을 열고 전 의원 비상대기를 통해서 반드시 이번 달 안에 처리하겠다는 의지를 국민의힘에 강력 전달했다"고 밝혔다.

그는 "오늘 회동은 마무리됐지만 끝까지 연락이 오면 만날 생각은 있다"면서도 "하지만 오늘 같은 주장을 반복한다면 더 이상은 기다릴 수 없다"고 선을 그었다.

이어 "원칙대로 의장님께 말씀드린 것처럼 18개 상임위 처리를 요청드렸기에 준비하고 처리하겠다"고 덧붙였다.

allpass@newspim.com