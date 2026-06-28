정점식, 원 구성 협상 중단 선언…"상임위원장직 구걸 안 해, 마음대로 하라"

"새 제안 없으면 여당 지도부 안 만나"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 더불어민주당이 6월 내 원 구성 본회의 처리를 공언하며 상임위원 명단 제출을 압박하는 것을 두고 "이제 더 이상 만남을 위한 만남, 협상을 위한 협상은 없다"며 민주당과의 원 구성 협상 중단을 선언했다.

정 원내대표는 28일 오후 자신의 페이스북 메시지를 통해 "원 구성에 관한 더불어민주당의 새로운 제안이 없다면 굳이 여당(민주당) 원내지도부와 따로 만날 생각이 없다"며 이같이 밝혔다.

정점식 국민의힘 원내대표. [사진 = 뉴스핌DB]

정 원내대표는 민주당이 협상 파트너인 야당에 대한 존중 없이 일방적인 독주를 이어가고 있다고 강하게 비판했다. 그는 "더불어민주당은 지금까지 협상이 아닌 협박으로 일관했다"며 "원 구성에 대한 제안은 전혀 없었고 오로지 상임위원 명단 제출 압박으로만 일관했다"고 날을 세웠다.

조정식 국회의장을 향해서도 "민주당이 국회의장에게 예의를 갖춰 요청하지도 않고 6월 내 처리만 공언하고 있다"며 "조 의장은 지금까지 보여온 행태로 볼 때 여당의 요구대로 끌려갈 가능성이 높아 보인다"고 꼬집었다.

이어 민주당의 상임위 독식 움직임에 타협하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다. 정 원내대표는 "국민의힘은 상임위원장직 몇 개를 더 받아내겠다고 여당을 상대로 구걸하거나 간청할 마음이 없다"며 "어디 한번 마음대로 해보라"고 응수했다.

이어 "2020년 18개 상임위를 모두 가져가 권력을 독점했던 문재인 정부 말기의 오만과 독주가 그토록 그리웠느냐"고 따져 물었다.

정 원내대표는 향후 국회 운영 전반에 대해 전면적인 비협조 노선으로 선회하겠다고 경고했다. 그는 "이제 더 이상 야당의 협조는 기대하지 말라"며 "민생과 나라를 위해 야당으로서 최선을 다해 협력하고 싶었으나, 이토록 야당에 대한 존중이 완전히 무너진 일당독재 국회에선 어떤 협조도 기대하지 말 것을 정부여당에 통보한다"고 밝혔다.

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