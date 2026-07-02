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원화 24시간 거래 시대 열린다…재경부 "완전 국제통화 전환"

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  • 정부가 6일부터 외환시장을 24시간 개방하고 내년 1일 역외 원화 결제 시스템을 가동해 원화를 국제 통화로 전환하겠다고 밝혔다.
  • 정부는 실물경제 규모에 맞게 금융·외환 부문을 선진화하고 DF 시장을 키워 NDF 투기 수요를 흡수하되 시장친화적 방식으로 이전을 유도하겠다고 했다.
  • 최근 원·달러 환율은 펀더멘탈 대비 쏠림이라고 평가하며 외환시장 안정 여력은 충분하고 MSCI 선진국지수 편입은 자본시장 선진화 과정의 가이드라인이라 밝혔다.

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7월 6일부터 외환시장 24시간 개방
내년 상반기 역외 원화 결제 시스템 구축
"펀더멘탈 비해 환율 쏠림…시장안정 대응 여력 충분"

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 오는 6일부터 외환시장을 24시간 개방한다. 내년 상반기에는 역외 원화 결제 시스템도 가동해 원화를 제한적 통화에서 완전한 국제 통화로 전환하겠다는 구상이다.

허장 재정경제부 2차관은 2일 외신기자 간담회를 주재하며 "7월 6일부터 24시간 외환시장 개방을 시작하고, 내년 상반기에는 원화의 역외 거래 시스템을 구축해 가동하기로 했다"고 밝혔다.

허 차관은 "외국 자본이 들어와서 투자를 하려면 언제든지 원할 때 투자할 수 있어야 하고, 언제든지 원할 때 갖고 나갈 수 있어야 한다"며 외환시장 개방 배경을 설명했다.

그는 "외환시장이 24시간 개방되고 원화의 역외 결제가 가능해지면 한국 통화는 지금까지 제한적인 통화에서 완전한 국제적인 통화로 탈바꿈하게 된다"고 말했다.

허장 재정경제부 차관이 2일 서울 종로구 달개비에서 열린 '외신기자 간담회'를 주재, 모두발언을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.07.02 jongwon3454@newspim.com

◆ 7월 6일부터 24시간 외환거래…내년 역외 원화 결제 가동

정부는 이번 외환시장 개편을 한국 금융·외환 부문의 구조개혁으로 보고 있다. 실물경제 규모는 세계 10위권으로 커졌지만, 금융 부문은 외환위기 트라우마 등으로 상대적으로 뒤처졌다는 판단에서다.

허 차관은 "한국 경제가 세계 10위권으로 실물경제가 성장한 데 비해 금융 부문은 상대적으로 뒤처져 온 것이 사실"이라며 "실물 부문에 걸맞게 금융 부문도 세계적 수준으로 업그레이드해야 한다는 문제의식에서 금융·외환 부문 개혁을 추진하게 됐다"고 강조했다.

정부는 앞서 지난해 7월 외환시장 마감 시간을 오후 3시 30분에서 새벽 2시까지 연장한 바 있다. 허 차관은 "연장 이후 2년 동안 야간 시간 외환 거래가 약 2배 늘었고 비중도 2배 이상 늘어나는 긍정적인 효과가 있었다"고 평가했다.

다만 24시간 개방 초기에는 유동성 부족과 변동성 확대 우려도 제기된다. 허 차관은 "야간에 거래량이 부족할 수 있고 외환 변동성이 커질 수 있다는 우려가 있는 것으로 안다"면서도 "지금도 야간에는 차액결제선물환(NDF) 시장이 작동되고 있어 외환시장이 완전히 없었던 상황은 아니다"라고 설명했다.

그러면서 "필요할 경우 정부가 유동성을 공급하고 24시간 모니터링을 하면서 시장이 제대로 정착될 수 있도록 관리해 나가겠다"고 밝혔다.

재경부는 이번 주 시범 거래 과정에서 큰 문제는 없었다고 설명했다. 외화자금과장은 "이미 새벽 2시까지 거래시간을 연장하면서 은행들이 많은 연습이 돼 있다"며 "이번 주 시범 거래에서도 실제 정산이나 회계상 문제는 아직 없는 것으로 보인다"고 말했다.

◆ NDF 투기수요는 관리…정부 "시장친화적 방식으로 DF 전환 유도"

정부는 장기적으로 국내 외환시장의 깊이를 키워 NDF 시장 수요를 흡수하겠다는 방침이다. NDF는 차액만 결제하는 구조여서 투기적 수요가 일부 발생할 수 있다는 판단에서다.

허 차관은 "NDF 시장은 차액만 가지고 거래하다 보니 투기적인 수요도 일부 있게 된다"며 "DF 시장을 성장시키고 그릇을 크게 키워 NDF 시장을 중장기적으로 흡수해 나가는 것을 목적으로 하고 있다"고 밝혔다.

다만 NDF 시장에 대한 직접 규제에는 선을 그었다. 그는 "NDF에 특별한 제재를 가할 생각은 없다"며 "DF 쪽으로 유도할 수 있도록 인센티브를 줘 시장 원리에 따라 부드럽게 이전할 수 있도록 하는 방안을 검토 중"이라고 말했다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

문지성 국제차관보도 "MSCI 선진화를 추진하는 상황에서 인도식으로 NDF 거래를 직접 막는 식의 규제를 하는 것은 방향이 맞지 않는다"며 "더 좋은 시장을 만들어 자연스럽게 수요가 옮겨가도록 하는 것이 정부 방향"이라고 설명했다.

이어 "스프레드가 더 줄고 유동성이 충분해지면 자연스럽게 DF 시장으로 대체될 수 있다"며 "레버리지를 활용한 투기 수요는 계속 잡아나가겠다"고 덧붙였다.

◆ 내년 1월 원화 결제 시스템 가동…역외 원화 이체 가능

정부는 내년 1월부터 역외 원화 결제 시스템도 가동할 계획이다. 이는 외국인이 국내 계좌를 개설하지 않고도 해외 금융기관에 원화 계좌를 만들어 원화를 이체·결제할 수 있도록 하는 인프라다.

문 차관보는 "기존에는 외국인이 원화를 이체하거나 거래하려면 국내에 자기 이름으로 된 계좌가 있어야 했고, 자본거래의 경우 신고 절차도 있었다"며 "앞으로는 국내 계좌를 틀지 않고도 원화 결제가 가능하도록 하겠다는 것"이라고 설명했다.

예컨대 런던에 있는 글로벌 은행의 원화 계좌에서 뉴욕의 다른 금융기관 원화 계좌로 원화를 보낼 수 있도록 하겠다는 구상이다. 이를 위해 한국은행 시스템과 해외 등록외국금융기관(RFI) 시스템을 연결하는 방식이 추진된다.

재경부에 따르면 현재 약 83개 RFI가 있으며, 초기에는 이들 RFI 고객이 주로 역외 원화 결제 시스템을 활용할 것으로 예상된다.

허 차관은 "삼성전자 채권이나 주식을 외국인 간에 사고팔 때 바로 원화로 이전할 수 있게 되는 것"이라며 "이것이 풀리 컨버터블 통화가 된다는 의미"라고 설명했다.

◆ "환율, 펀더멘탈 비해 쏠림…뉴노멀 아냐"

허 차관은 최근 원·달러 환율 수준에 대해서는 펀더멘탈에 비해 쏠림 현상이 있다고 평가했다.

그는 "환율 수준이 높다 낮다는 것은 보기 나름이지만, 확실히 펀더멘탈에 비해서는 쏠림 현상이 있다"며 "정부가 이를 굉장히 주의 깊게 보고 있다"고 말했다.

이어 "1~4월 경상수지 흑자가 1000억달러 수준인데 단순 계산하면 연간 2000억~3000억달러 흑자도 가능하다"며 "작년 경상수지 흑자가 1000억달러에 못 미쳤던 것과 비교하면 향후 가장 큰 변수가 될 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 허장 재정경제부 차관이 7월 2일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '재경관 회의'를 주재하며 모두발언을 하고 있다.[사진=재정경제부] 2026.07.02 photo@newspim.com

최근 환율 상승 배경에 대해서는 외국인 주식 포트폴리오 리밸런싱과 개인 해외투자, 중동 사태에 따른 기대 변화 등을 언급했다. 허 차관은 "AI와 반도체 슈퍼사이클로 주식시장이 빠르게 오르면서 외국인 보유 비중이 커졌고, 그 과정에서 리밸런싱 수요가 상당 기간 있었다고 봐야 한다"고 말했다.

다만 현 환율 수준을 뉴노멀로 보지는 않는다고 선을 그었다. 그는 "펀더멘탈과 괴리된다고 보기 때문에 뉴노멀이라고 보기는 힘들다"며 "지금은 전환기적 상황으로 보고 있다"고 말했다.

외환시장 안정 대응 여력도 충분하다고 강조했다. 허 차관은 "외환위기 때와 달리 지금은 유동성이 상당히 풍부한 상황"이라며 "크레딧디폴트스왑(CDS)도 낮은 수준을 유지하고 있고 스왑레이트 측면에서도 유동성 문제는 없다"고 설명했다.

이어 "정부의 환율 방어 의지와 펀더멘탈에 비해 쏠림 현상이 있다는 점을 쉽게 보고 있지 않다"며 "기대가 한 번 전환되면 시장 흐름도 바뀔 수 있다"고 말했다.

◆ "MSCI는 목표이자 가이드라인…자본시장 선진화 과정"

허 차관은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입과 관련해 "MSCI는 목표이기도 하지만 하나의 가이드라인"이라고 밝혔다.

그는 "MSCI는 선진국 시장의 기본적인 모범 관행과 문화를 많이 정의하고 있다"며 "우리 시장을 선진화해 나가는 과정에서 중요한 레퍼런스가 될 수 있다"고 말했다.

다만 MSCI 편입 자체를 위해 모든 것을 감수하겠다는 의미는 아니라고 했다. 허 차관은 "어떤 대가를 치르더라도 가겠다는 것이 아니라, 이를 기준으로 배우고 더해 나가면 자연스럽게 갈 것이라고 생각한다"고 설명했다.

문 차관보도 "우리가 원화 국제화와 자본·외환시장 선진화를 추진하다 보면 어느 순간 선진국지수에 들어가 있을 것"이라며 "MSCI 선진국지수 편입을 위해서 하는 것이 아니라 자본시장을 선진화하는 과정으로 봐야 한다"고 말했다.

허 차관은 원화 국제화의 최종 목표에 대해 "원화를 완전히 태환 가능한 통화, 즉 풀리 컨버터블 통화로 만들겠다는 것"이라며 "외국인이 원화를 갖고 싶어 하는 매력적인 통화로 만들겠다"고 강조했다.

jongwon3454@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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