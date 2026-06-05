허장 차관, 파리서 한국경제 '투자설명회'...외환시장 개혁 속도

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4일 파리서 한국경제 투자설명회 개최

수출·경상흑자·AI 공급망 경쟁력 강조

고유가 대응·외환시장 24시간 운영 질의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 허장 재정경제부 2차관이 프랑스 파리에서 글로벌 투자자들을 만나 한국경제와 자본시장 투자 여건을 설명했다.

재정경제부는 허 차관이 4일(현지시간) 프랑스 파리 주경제협력개발기구(OECD) 대한민국 대표부에서 글로벌 주요 투자자를 대상으로 한국경제 투자설명회를 열었다고 밝혔다.

허장 재경부 제2차관이 4일(현지시간) 프랑스계 투자은행과 자산운용사 고위급 임원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.05 jongwon3454@newspim.com

이번 설명회에는 아문디, BNP파리바, 크레딧 아그리꼴, 나티시스, 소시에테 제네랄 등 프랑스계 투자은행과 자산운용사 고위급 임원들이 참석했다.

재경부는 글로벌 교역환경 변화와 지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서 한국경제와 자본시장에 대한 투자자들의 관심에 대응하고, 유럽계 장기 투자자와의 소통을 강화하기 위해 설명회를 마련했다고 설명했다.

허 차관은 한국경제가 견고한 경제체력과 글로벌 인공지능(AI) 공급망 내 위상을 바탕으로 투자 매력도를 높이고 있다고 밝혔다.

재경부에 따르면 올해 1~5월 수출은 반도체 경기 회복에 힘입어 전년 동기 대비 40% 이상 증가한 약 3900억달러를 기록했다. 올해 1분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.7% 증가했다. 국내총소득(GDI)은 전기 대비 7.5% 늘었다.

대외 부문도 양호한 흐름을 보였다. 올해 1~3월 경상수지 흑자는 850억달러로 전년 동기 대비 약 220% 증가했다.

허 차관은 경기 회복세가 일시적 순환 회복에 그치지 않도록 AI, 반도체, 첨단 제조업 등 전략산업 지원을 이어가겠다고 밝혔다. 내수 회복과 민간투자 활성화도 병행하겠다고 설명했다.

자본시장 선진화 방안도 공유했다. 허 차관은 기업 지배구조 개선, 주주보호 강화, 배당소득 분리과세 등 투자자 친화적 제도 개선을 추진하고 있다고 밝혔다.

글로벌 투자자들은 중동 분쟁 장기화와 고유가 지속 가능성에 대한 한국 정부의 대응 방향에도 관심을 보였다.

허 차관은 단기적으로 수급 관리를 통해 소비자물가와 유가를 안정적으로 관리하고, 원유 물량도 선제적으로 확보해 왔다고 설명했다. 이어 중동 사태를 공급망 구조 점검 계기로 삼아 국내 생산기반 확충, 비축시스템 개편, 해외 생산능력 구축, 원유 도입선 다변화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

최근 한국 주식시장 상승 배경에 대한 질의도 나왔다. 허 차관은 상법 개정 등 기업 지배구조 개선 노력과 반도체·AI 경기 회복이 한국 핵심 산업 경쟁력과 맞물리며 한국 증시 재평가 요인으로 작용하고 있다고 설명했다.

외환시장 선진화 과제도 논의됐다. 허 차관은 현재 80개 외국 금융기관이 해외외국환업무취급기관(RFI)으로 등록해 국내 외환시장에 참여하고 있으며, 야간시간대 거래도 늘고 있다고 밝혔다.

정부는 외환시장 24시간 운영과 역외 원화결제 시스템 구축을 추진해 글로벌 투자자의 원화 거래 접근성을 높일 계획이다.

외화 표시 외국환평형기금채권 발행 계획에 대한 질의도 있었다. 허 차관은 올해 외화 외평채 발행 한도 50억달러 중 지난 2월 30억달러를 역대 최저 가산금리로 발행했다고 설명했다. 남은 20억달러는 국제금융시장 여건과 자금 활용 목적 등을 고려해 발행 시기와 통화 구성을 결정하겠다고 밝혔다.

재경부는 참석자들이 한국경제의 성장 흐름과 정부의 시장 개혁 의지를 평가하고, 한국에 대한 관심과 협력을 이어가겠다는 뜻을 전했다고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com