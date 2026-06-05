전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

허장 차관, 파리서 한국경제 '투자설명회'...외환시장 개혁 속도

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 허장 재정경제부 2차관이 4일 프랑스 파리에서 글로벌 투자자 대상 한국경제 투자설명회를 진행했다.
  • 허 차관은 수출·GDP·경상수지 개선과 AI·반도체 등 전략산업 지원, 자본·외환시장 선진화 방안을 설명했다.
  • 투자자들은 중동 위험·유가·주식시장 등에 질의했고, 한국에 대한 관심과 협력을 이어가겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

4일 파리서 한국경제 투자설명회 개최
수출·경상흑자·AI 공급망 경쟁력 강조
고유가 대응·외환시장 24시간 운영 질의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 허장 재정경제부 2차관이 프랑스 파리에서 글로벌 투자자들을 만나 한국경제와 자본시장 투자 여건을 설명했다.

재정경제부는 허 차관이 4일(현지시간) 프랑스 파리 주경제협력개발기구(OECD) 대한민국 대표부에서 글로벌 주요 투자자를 대상으로 한국경제 투자설명회를 열었다고 밝혔다.

허장 재경부 제2차관이 4일(현지시간) 프랑스계 투자은행과 자산운용사 고위급 임원들과 기념촬영을 하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.06.05 jongwon3454@newspim.com

이번 설명회에는 아문디, BNP파리바, 크레딧 아그리꼴, 나티시스, 소시에테 제네랄 등 프랑스계 투자은행과 자산운용사 고위급 임원들이 참석했다.

재경부는 글로벌 교역환경 변화와 지정학적 불확실성이 이어지는 상황에서 한국경제와 자본시장에 대한 투자자들의 관심에 대응하고, 유럽계 장기 투자자와의 소통을 강화하기 위해 설명회를 마련했다고 설명했다.

허 차관은 한국경제가 견고한 경제체력과 글로벌 인공지능(AI) 공급망 내 위상을 바탕으로 투자 매력도를 높이고 있다고 밝혔다.

재경부에 따르면 올해 1~5월 수출은 반도체 경기 회복에 힘입어 전년 동기 대비 40% 이상 증가한 약 3900억달러를 기록했다. 올해 1분기 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.7% 증가했다. 국내총소득(GDI)은 전기 대비 7.5% 늘었다.

대외 부문도 양호한 흐름을 보였다. 올해 1~3월 경상수지 흑자는 850억달러로 전년 동기 대비 약 220% 증가했다.

허 차관은 경기 회복세가 일시적 순환 회복에 그치지 않도록 AI, 반도체, 첨단 제조업 등 전략산업 지원을 이어가겠다고 밝혔다. 내수 회복과 민간투자 활성화도 병행하겠다고 설명했다.

자본시장 선진화 방안도 공유했다. 허 차관은 기업 지배구조 개선, 주주보호 강화, 배당소득 분리과세 등 투자자 친화적 제도 개선을 추진하고 있다고 밝혔다.

글로벌 투자자들은 중동 분쟁 장기화와 고유가 지속 가능성에 대한 한국 정부의 대응 방향에도 관심을 보였다.

허 차관은 단기적으로 수급 관리를 통해 소비자물가와 유가를 안정적으로 관리하고, 원유 물량도 선제적으로 확보해 왔다고 설명했다. 이어 중동 사태를 공급망 구조 점검 계기로 삼아 국내 생산기반 확충, 비축시스템 개편, 해외 생산능력 구축, 원유 도입선 다변화 등을 추진하겠다고 밝혔다.

최근 한국 주식시장 상승 배경에 대한 질의도 나왔다. 허 차관은 상법 개정 등 기업 지배구조 개선 노력과 반도체·AI 경기 회복이 한국 핵심 산업 경쟁력과 맞물리며 한국 증시 재평가 요인으로 작용하고 있다고 설명했다.

외환시장 선진화 과제도 논의됐다. 허 차관은 현재 80개 외국 금융기관이 해외외국환업무취급기관(RFI)으로 등록해 국내 외환시장에 참여하고 있으며, 야간시간대 거래도 늘고 있다고 밝혔다.

정부는 외환시장 24시간 운영과 역외 원화결제 시스템 구축을 추진해 글로벌 투자자의 원화 거래 접근성을 높일 계획이다.

외화 표시 외국환평형기금채권 발행 계획에 대한 질의도 있었다. 허 차관은 올해 외화 외평채 발행 한도 50억달러 중 지난 2월 30억달러를 역대 최저 가산금리로 발행했다고 설명했다. 남은 20억달러는 국제금융시장 여건과 자금 활용 목적 등을 고려해 발행 시기와 통화 구성을 결정하겠다고 밝혔다.

재경부는 참석자들이 한국경제의 성장 흐름과 정부의 시장 개혁 의지를 평가하고, 한국에 대한 관심과 협력을 이어가겠다는 뜻을 전했다고 밝혔다.

jongwon3454@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
시진핑, 8~9일 북한 국빈 방문 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 시진핑 중국 국가주석이 오는 8~9일 북한을 방문한다고 로이터 통신이 5일 조선중앙통신 보도를 인용해 전했다. 이번 방문은 김정은 북한 국무위원장의 초청에 따른 것이다.  중국 정부도 시 주석의 북한 방문 일정을 알렸다. 중국 관영 신화통신에 따르면 이날 중국 공산당 중앙위원회 국제부 대변인은 김 위원장의 초청으로 시 주석이 오는 8일부터 9일까지 북한을 국빈 방문할 예정이라고 발표했다.  김정은 북한 노동당 총비서(왼쪽)와 시진핑 중국 국가주석이 지난해 9월 4일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 정상회담을 앞두고 악수를 하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌] wonjc6@newspim.com   2026-06-05 11:20
사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동