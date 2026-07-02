쇼핑몰 통합관리 샵링커, AI 솔루션 라인업 확대

AI 핵심 요약beta
- 샵링커지앤씨가 한국정보공학과 협력해 AI 이커머스 솔루션을 넓혔다.
- 셀러공간 연계로 상품등록·주문수집·리뷰·데이터분석을 통합한다.
- 하반기 상세페이지·상품명 최적화 등 신규 AI 서비스도 내놓는다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 쇼핑몰 통합관리 솔루션 기업 샵링커지앤씨가 모회사인 한국정보공학과의 협력을 통해 AI 기반 이커머스 솔루션 라인업을 넓힘한다. 이번 협력으로 샵링커지앤씨는 기존 AI 상품등록, AI 인사이트 서비스에 이어 AI 리뷰 분석, AI 상품 데이터 분석까지 서비스 영역을 넓혔다.
샵링커지앤씨는 한국정보공학이 운영하는 AI 기반 이커머스 서비스 플랫폼 '셀러공간'과의 연계 효과를 통해 셀러들이 상품등록, 주문수집부터 리뷰 관리, 상품 데이터 분석까지 하나의 플랫폼에서 이용할 수 있는 AI 기반 이커머스 통합 플랫폼을 구축할 계획이다.
'셀러공간'의 핵심 서비스인 '리뷰레이'는 여러 온라인 쇼핑몰에 분산된 고객 리뷰를 자사몰로 이관하고 통합 관리하는 서비스다. 최근 AI 기반 리뷰 분석 기능을 개선해 핵심 키워드와 소비자 반응을 자동으로 분석하며, 상품 개선과 마케팅 의사결정을 지원한다.
또한, '아이랭크'는 상품 검색 순위와 키워드 데이터를 분석해 판매 전략을 지원하는 AI 기반 데이터 분석 솔루션이다. 검색 트렌드, 경쟁 상품 분석, 키워드 인사이트 등을 제공해 시장 변화 파악과 판매 전략 수립을 돕는다.
샵링커사업본부 한정길 상무는 "이커머스 시장에서 AI 기술은 판매 성과를 높이는 핵심 경쟁력으로 자리 잡고 있다"며 "샵링커는 셀러들이 필요로 하는 AI 전문 서비스를 이어하고, 다양한 서비스 연계 및 자체 AI 기능 개선를 통해 AI 기반 이커머스 플랫폼으로 발전해 나갈 것"이라고 밝혔다. 이어 "하반기에는 AI 기반 상세페이지 제작, AI 상품명 최적화, 선정산 서비스 등 신규 서비스를 순차적으로 선보일 예정"이라고 덧붙였다.
샵링커는 신규 쇼핑몰 통합관리 솔루션으로 AI 상품등록, AI 인사이트 등 AI 기반 기능을 선보여왔다. 이러한 기술력을 인정받아 올해 4월 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 주관하는 '2026년 스마트상점 기술보급사업'의 SaaS 솔루션 공급기업으로 선정되었다.
whitss@newspim.com