삼성중공업, 쿠옥그룹과 조선·해양·디지털 인프라 협력

AI 핵심 요약beta
- 삼성중공업이 2일 싱가포르 쿠옥그룹과 해상 물류·에너지·디지털 인프라 협력 확대 합의서를 체결했다
- 양사는 LNG·에너지 프로젝트, 선박 신조·개조·수리, 해양 설비 수리·모듈 제작 등 장기 협력에 나서기로 했다
- 삼성중공업은 팍스오션과 전선건조 협력을 확대해 글로벌 생산 체계를 강화하고 미래 사업 역량을 확보한다는 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 싱가포르 쿠옥그룹과 조선·해양 분야를 넘어 해상 물류, 에너지, 디지털 인프라까지 사업 협력을 확대한다. 글로벌 파트너와의 장기 협력을 통해 유연한 생산 체계와 미래 사업 역량을 강화한다는 전략이다.
삼성중공업은 싱가포르 쿠옥그룹과 미래 사업 협력을 위한 전략적 협력 합의서를 체결했다고 2일 밝혔다.
이날 체결식에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 이안 쿠옥 KSL 회장, 탄 타이 용 팍스오션 최고경영자 등 양사 최고경영진이 참석했다.
KSL은 싱가포르와 홍콩, 말레이시아 등 아시아 전역에서 부동산, 호텔, 해운, 물류 사업을 운영하는 다국적 기업이다. 해양 구조물 건설·수리·개조 전문기업 POSH, 40여척의 선단을 보유한 PCL, 싱가포르·중국·인도네시아에서 조선소를 운영하는 팍스오션 등을 계열사로 두고 있다.
KSL 경영진은 이날 삼성중공업 거제조선소를 방문해 로보틱스 자동화 기술이 적용된 블록공장과 LNG운반선, 부유식 액화천연가스 생산·저장·하역설비 생산 현장을 둘러봤다.
삼성중공업과 KSL의 협력은 이미 생산 분야에서 본격화되고 있다. 삼성중공업은 2024년 10월과 2025년 4월 글로벌 선사 2곳으로부터 수주한 원유운반선 8척의 전선건조 계약을 각각 팍스오션과 체결했다.
전선건조는 삼성중공업이 설계와 주요 장비 구매·조달을 맡고, 건조는 동남아시아 등에서 진행하는 방식이다. 삼성중공업은 이를 통해 수주 물량에 유연하게 대응할 수 있는 글로벌 생산 체계를 확보한다는 계획이다.
이번 합의에 따라 양사는 LNG·에너지 관련 프로젝트, 해양 설비 수리 및 모듈 제작, 선박 신조·개조·수리, 해상 물류 지원, 디지털 인프라 등 분야에서 포괄적이고 장기적인 협력 방안을 마련하기로 했다.
삼성중공업 관계자는 "팍스오션과 전선건조의 안정적 협력을 기반으로 KSL과 다양한 분야에서 장기적인 협력을 도모할 것"이라며 "미래 역량 확보를 위해 글로벌 플레이어들과 새로운 기회를 창출하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com