"넥스트아이, 사업 정상화로 올해 턴어라운드" - 아리

올해 1분기 매출 542억·영업익 36억 기록

로드미르 가입자 증가·진출국 확대가 성장 축

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 독립리서치 아리스는 2일 넥스트아이에 대해 뷰티 및 건강기능식품 사업 정상화를 바탕으로 올해 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 전망했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

넥스트아이는 1998년 설립돼 2011년 코스닥 시장에 상장한 기업이다. 머신비전 기술을 활용한 검사장비 사업과 뷰티 및 건강기능식품 사업을 영위하고 있다. 2025년 연결 기준 매출 비중은 뷰티·건강기능식품 91%, 검사장비 9%로 제시됐다.

이재모 아리스 연구원은 "뷰티사업의 정상화로 26년 1분기 매출액 542억원, 영업이익 36억원을 기록하며 흑자전환에 성공했다"며 "기업·소비자 간 거래(B2C) 전자상거래 플랫폼 '로드미르(ROADMIR)' 가입자수가 25년 말 20만명에서 26년 1분기 말 30만명까지 크게 증가했다"고 밝혔다.

넥스트아이 로고. [사진=넥스트아이]

보고서에 따르면 넥스트아이의 뷰티 및 건강기능식품 사업은 미국 자회사 로드미르바이오가 운영하는 글로벌 뷰티 플랫폼 로드미르를 중심으로 전개되고 있다. 홍콩 자회사 로드미르인터내셔널은 동남아 및 중화권 유통을 담당하고 있으며, 국내 관계회사 뉴앤뉴는 화장품 생산을 맡고 있다.

아리스는 넥스트아이의 사업 확장 중심 제품으로 항노화 헬스케어 제품 '이오나 진AKG(IEONA GENEAKG)'를 제시했다. 보고서에 따르면 핵심 성분인 AKG(알파케토글루타르산)는 미국 벅 노화연구소 등의 동물실험에서 건강수명 연장 효과가 보고된 성분이다.

이 연구원은 "사업 확장의 중심에는 '이오나 진AKG(IEONA GENEAKG)'가 있다"며 "핵심 성분인 AKG(알파케토글루타르산)는 미국 벅(Buck) 노화연구소 등의 동물실험에서 건강수명 연장 효과가 보고되며 글로벌 항노화 분야에서 주목받아왔다"고 말했다.

또 "확실한 학술적 근거를 갖춘 고부가가치 원료라는 점을 차별화 포인트로 글로벌 루트를 통해 안정적인 원료 수급망을 선점하면서 독점적인 가격 경쟁력을 갖추고 있다"고 덧붙였다.

건강기능식품 및 화장품 유통 국가는 올해 11개국에서 20개국으로 늘어날 예정이다. 아리스는 중국, 홍콩, 대만, 캐나다, 베트남, 말레이시아 등 화교 자본과 인프라가 구축된 국가를 시작으로 비화교권까지 시장을 확대하는 계획이라고 제시했다.

실적 전망치도 상향 흐름을 반영했다. 아리스는 넥스트아이의 연결 매출액이 2024년 520억원에서 2025년 1201억원으로 늘었고, 2026년에는 2000억원을 기록할 것으로 전망했다. 영업이익은 2024년 -55억원, 2025년 -356억원에서 2026년 100억원으로 흑자전환할 것으로 제시됐다.

이 연구원은 "신규 건강기능식품 및 스킨케어·이너뷰티 제품 라인업 확대와 진출국가 확대로 외형성장이 지속될 것"이라며 "26년 연간 매출액 2,000억원, 영업이익 100억원을 기록하며 2년 만에 흑자전환할 것"이라고 전망했다.

검사장비 사업에서는 머신비전 및 자동화 솔루션이 주요 축으로 제시됐다. 넥스트아이는 디스플레이 검사장비, 휴대폰 및 전자기기 외관검사, 식품 생산라인 불량 검사 등에서 장비를 공급해 왔다. 2025년 베트남 니토향 ONV-VISION 설비 공급을 수행했고, 2차전지 자동화 설비 라인에도 납품 및 양산 적용을 진행했다.

넥스트아이는 머신비전 사업부를 중심으로 인공지능(AI) 기술과 휴머노이드 로봇을 결합한 검사로봇 분야를 차기 신사업 후보로 검토하고 있다. 중국 로봇 제조사와 협력 가능성을 타진하고 있으며, 독자 비전 모듈 기반 차세대 휴머노이드 검사로봇의 사업화 가능성과 기술적 타당성을 살펴보는 단계다.



최대주주가 참여하는 제3자배정 유상증자도 리포트의 체크포인트로 제시됐다. 넥스트아이는 지난달 30일 최대주주가 직접 참여하는 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다.

이 연구원은 "또한 회사는 지난달 30일 최대주주가 직접 참여하는 제3자배정 유상증자를 결정하며 회사 성장성과 기업가치에 신뢰를 보여줬다"며 "최대주주가 중장기 성장에 배팅을 했다는 점에서 시장 신뢰도 제고 측면에서 긍정적"이라고 판단했다.

dconnect@newspim.com