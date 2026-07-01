넥스트아이, 최대주주 대상 19억 유증 결정

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주당 1490원에 신주 127만5168주 발행

조달 자금 로드미르 화장품 사업 운영자금 투입

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 넥스트아이는 최대주주를 대상으로 19억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 1일 밝혔다.

증자 대상자는 최대주주인 앰플오션(AMPLE OCEAN LIMITED)이다. 신주는 주당 1490원에 127만5168주가 발행된다. 납입일은 7월 9일이며 신주 상장 예정일은 7월 30일이다.

이번 유상증자로 조달한 자금은 글로벌 기업·소비자 간 거래(B2C) 전자상거래 플랫폼 '로드미르(ROADMIR)'의 화장품 사업 확대를 위한 운영자금으로 쓰인다.

넥스트아이 로고. [사진=넥스트아이]

신주 상장 이후 넥스트아이의 발행주식총수는 기존 853만6899주에서 980만2067주로 늘어난다. 회사는 이번 증자가 자본 기반 확충에 해당한다고 설명했다.

넥스트아이는 자회사 로드미르바이오를 통해 건강기능식품과 화장품을 중국, 홍콩, 대만, 캐나다, 베트남, 말레이시아 등 11개국에 유통하고 있다. 로드미르바이오는 글로벌 네트워크 마케팅 방식으로 사업을 운영하고 있다.

회사에 따르면 로드미르바이오의 올해 상반기 매출은 내부 집계 기준 1200억원을 넘어섰다. 이는 전년 연간 매출 1030억원을 반기 기준으로 웃도는 규모다.

현재 플랫폼 매출의 약 90%는 건강기능식품에서 발생하고 있다. 넥스트아이는 화장품을 추가 성장축으로 육성할 계획이다. 회사는 현재 8종인 화장품 라인업을 확대하고, 진출 국가를 11개국에서 연내 최대 20개국까지 늘린다는 방침이다.

회사 관계자는 "최대주주가 직접 참여하는 이번 유상증자를 통해 로드미르 플랫폼의 글로벌 확장 재원을 확보하게 됐다"며 "상장유지 요건 강화 흐름에도 대응할 수 있도록 경영 전반에 총력을 다하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com