주호영 의원, '스벅 사태' 배재고 중징계 우려…"마녀사냥 처벌은 부작용만"

AI 핵심 요약beta
- 주호영 국민의힘 의원은 2일 배재고 야구부 징계가 과도하다며 마녀사냥식 처벌을 경계했다.
- 주 의원은 특정 지역 비하는 잘못이라면서도 아이들은 변하니 교육을 명목으로 한 또 다른 폭력을 막아야 한다고 했다.
- 배재고 학생들의 5·18 희화화 구호 논란 속에 6개월 출전 정지 징계가 내려지자 그는 '내 아이라면 어떻게 훈계할까'를 고민해야 한다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 주호영 국민의힘 의원은 2일 배재고등학교 야구부의 특정 지역 비하 발언 논란에 대해 "지나친 징계는 과유불급"이라며 "마녀사냥식 과도한 처벌은 오히려 부작용만 키울 뿐"이라고 페이스북을 통해 밝혔다.
주 의원은 이날 자신의 페이스북에 "특정 지역 비하는 결코 있어서는 안 될 일이지만, 잘못을 계기 삼아 올바른 역사교육으로 건전한 시민의식을 길러주어야지, 마녀사냥식 과도한 처벌은 오히려 부작용만 키울 뿐"이라고 지적했다.
이어 "'탱크로 밀어버리겠다'던 어른도 사과 한마디 하고 방송을 하는데, 어린 나이의 치기에 '6개월 출장정지'와 '야구부 해체'까지 거론하는 것은 상식적이지 않다"고 비판했다.
그러면서 "아이들은 열두번도 더 변한다"며 "철없고 장난기 많고 금방 또 바뀐다는 의미"라고 설명했다.
주 의원은 "이를 나무라고 교육한다는 명목으로 또 다른 폭력은 없는지 신중해야 할 때"라고 강조했다.
또 "이재명 대통령도 과거 5.18 피해자를 폭도라 욕했다가 대학생이 되어서야 사실을 알았다"며 "과거의 이재명을 이런 식으로 단죄했다면 지금의 이 대통령은 없었을 것"이라고 덧붙였다.
주 의원은 "'내 아이라면 어떻게 훈계할까'라는 마음의 이성적 판단이 필요하다"고 촉구했다.
앞서 배재고 야구부 일부 학생들은 지난달 29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 경기 중 광주제일고를 향해 "스타벅스 가야지", "탱크데이" 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동을 희화화했다는 비판을 받았다. 대한야구소프트볼협회는 1일 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 6개월 출전 정지 징계를 의결했다.
oneway@newspim.com