[ETF 시황] 메타發 반도체 조정에 인버스 ETF만 강세

SK하이닉스·삼성전자 인버스 ETF 상승률 상위권

반도체 테마 ETF 줄줄이 13% 안팎 하락

"AI 투자 둔화보다 단기 차익실현…업황 훼손은 아직"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 2일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 국내 증시 급락 영향으로 반도체와 지수 인버스 ETF가 일제히 강세를 보인 반면, 반도체 레버리지 ETF는 큰 폭으로 하락했다.

코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 ETF 시장에서 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X는 전 거래일 대비 34.67% 상승하며 전체 ETF 가운데 가장 높은 일간 수익률을 기록했다. 이어 KIWOOM 200선물인버스2X(19.12%), PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X(19.05%), PLUS 200선물인버스2X(18.37%), KODEX 200선물인버스2X(16.67%) 등이 상위권에 올랐다.

반면 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지는 전 거래일보다 33.77% 하락하며 가장 큰 낙폭을 기록했다. RISE SK하이닉스단일종목레버리지(-32.49%), 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지(-32.45%), KODEX SK하이닉스단일종목레버리지(-30.87%), ACE SK하이닉스단일종목레버리지(-30.38%) 등도 줄줄이 하락했다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 2일 오후 코스피 지수가 전일 종가 대비 655.32포인트(7.89%) 하락한 7648.09에 마감했다. 코스닥 지수는 전일 종가 대비 62.63포인트(6.74%) 하락한 866.72에 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 전 거래일 주간거래 종가 대비 0.9원 오른 1555.80원에 마감했다. 이날 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.07.02 ryuchan0925@newspim.com

이는 반도체주를 중심으로 국내 증시가 급락한 영향으로 풀이된다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일보다 655.32포인트(7.89%) 내린 7648.09에 마감하며 지난달 11일 이후 처음으로 종가 기준 8000선을 내줬다.

개인이 7조675억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 4조8098억원, 2조5747억원을 순매도했고, 삼성전자(-9.06%)와 SK하이닉스(-14.57%) 등 반도체 대형주가 급락했다. 장중에는 코스피와 코스닥 모두 매도 사이드카가 발동될 정도로 투자심리가 크게 위축됐다.

반도체주 약세는 메타플랫폼스가 AI 데이터센터의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부 기업에 판매하는 클라우드 인프라 사업 진출을 검토하고 있다는 소식이 촉매가 된 것으로 분석된다. 시장에서는 AI 인프라 투자 확대 속도가 둔화하는 것 아니냐는 우려가 제기되며 반도체 업종 전반에 차익실현 매물이 쏟아졌다. 특히 올해 큰 폭으로 상승했던 메모리 반도체 종목의 낙폭이 두드러졌다.

다만 증권가는 이번 조정을 과도한 해석에 따른 단기 차익실현으로 보고 있다. 한지영 키움증권 연구원은 "메모리 업체들의 주가가 지난 2분기에 역대급으로 폭등하다 보니 그에 따른 차익실현 욕구가 누적된 과정에서 메타의 클라우드 사업 진출 소식이 명분을 제공한 것"이라며 "이미 메타는 상반기에 클라우드 사업 진출을 예고해 왔으며 이번 클라우드 사업 진출을 투자 과잉으로 받아들이는 것은 무리가 있다"고 말했다.

조아인 삼성증권 연구원도 "메타의 컴퓨팅 자원 수익화는 AI 인프라 투자를 줄이려는 움직임이 아닌 기존 자원의 활용도를 높이는 방안으로 보는 것이 합당하다"며 "고성능 메모리 반도체는 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이 지속되고 있다"고 진단했다. 그는 이어 "다음 주 예정된 삼성전자의 2분기 잠정 실적은 이러한 업황을 가시적으로 보여줄 이벤트가 될 전망"이라고 덧붙였다.

레버리지·인버스 ETF를 제외하면 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브(5.41%), KODEX 은행(5.35%), RISE 200고배당커버드콜ATM(5.26%), 1Q 은액티브(4.90%), TIGER 미국AI소프트웨어TOP4Plus(4.71%) 등이 상승세를 보였다.

반면 HANARO 반도체핵심공정주도주(-13.59%), SOL 반도체전공정(-13.54%), RISE AI반도체TOP10(-13.50%), UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브(-13.47%), RISE 비메모리반도체액티브(-13.04%) 등 반도체 관련 ETF는 큰 폭으로 하락했다.

테마별로는 은 현물 관련 ETF가 평균 4.22% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이 외에 은행(3.90%), 은 선물(3.71%), 기타 귀금속(3.41%), 사이버보안(2.79%) 테마가 강세를 보였다. 코스닥(-10.97%), K-반도체(-10.30%), 멀티팩터(-8.23%), KRX300(-8.07%), 통신네트워크(-8.00%) 관련 ETF는 부진했다.

rkgml925@newspim.com