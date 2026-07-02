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뉴욕증시, 반도체 차익실현 속 일제히 하락…나스닥 0.66%↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕증시는 1일 반도체 차익 실현에 주요 지수가 하락 마감했다.
  • 상반기 반도체 급등 종목이 급락하며 SOX지수가 6%대 떨어졌다.
  • 메타·소프트웨어·다우 우량주로 자금 이동이 이어지며 대순환 장세가 이어지고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하반기 첫 거래일 3대 지수 동반 하락
반도체 차익실현에 SOX 6.27% 급락…마이크론 10%대↓
메타 8.81% 급등·소프트웨어주 강세로 낙폭 방어

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 1일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 상반기를 이끈 반도체주에 차익실현 매물이 쏟아지며 나스닥이 밀렸지만 메타플랫폼스 등 일부 종목은 전체 지수의 추가 하락을 방어했다.

이날 다우존스30산업평균지수는 전장보다 13.96포인트(0.03%) 내린 5만2305.24에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 16.13포인트(0.22%) 하락한 7483.23을 기록했고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 173.69포인트(0.66%) 밀린 2만6040.03에 거래를 마쳤다.

강한 상반기를 마무리한 뉴욕증시는 하반기 첫 거래일 흔들리는 모습을 보였다. 상반기 다우지수는 8.9% 올라 2021년 이후 최고의 상반기 성적을 냈고, S&P500지수는 9.6%, 나스닥지수는 12.8% 상승했다. 소형주 중심의 러셀2000지수는 22% 가까이 뛰며 1991년 이후 최고의 상반기를 기록했다. 2분기만 보면 S&P500과 나스닥이 2020년 이후, 다우가 2022년 이후 최고의 분기 성적을 거뒀다.

지수를 끌어내린 것은 반도체였다. 이날 필라델피아 반도체지수(SOX)는 6.27% 급락했다. 올해 상반기에만 80% 넘게 치솟은 반도체 종목에 투자자들이 차익실현에 나선 결과다. 마이크론은 10.57% 급락했으나 연초 대비로는 여전히 250%가량 올라 있다. 샌디스크는 상반기 850% 넘게 뛴 뒤 이날 10.62% 빠졌고, 엔비디아와 브로드컴도 각각 1.25%, 2.23% 내렸다.

반면 대형 기술주와 일부 업종은 나스닥의 낙폭을 방어했다. 메타플랫폼스는 클라우드 사업을 시작해 남는 컴퓨팅 파워를 팔겠다고 밝힌 뒤 매출 증대 기대에 8.81% 급등했다. 잉걸스앤드스나이더의 팀 그리스키 선임 포트폴리오 전략가는 "주가에 계속 도움이 될 만한 소식"이라며 "메타는 그동안 매그니피센트7 가운데 부진했다"고 지적했다. 마이크로소프트와 애플도 각각 3.02%, 1.73% 올랐다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.07.02 mj72284@newspim.com

소프트웨어주도 강세를 보였다. 인공지능(AI)이 소프트웨어 업종에 치명적 위협이 된다는 공포가 과도하다며 구겐하임이 세일즈포스와 서비스나우, 체크포인트소프트웨어의 투자의견을 상향한 데 힘입었다. 스포츠용품 업체 나이키는 이익률 개선의 초기 신호에 개장 전 약세를 딛고 5.09% 상승했다. 반도체에서 빠져나온 자금이 그동안 눌렸던 종목으로 옮겨가는 흐름이 뚜렷했다.

KKM파이낸셜의 제프 킬버그 창업자 겸 최고경영자(CEO)는 CNBC에 "기술주에서 나온 차익실현 자금이 다우의 지루하지만 우량한 종목으로 곧장 유입되며 대순환 거래가 3분기에도 이어지고 있다"며 "이는 매우 건강한 신호로, 4년째 이어지는 강세장에서 상승 종목의 저변이 넓어지고 있음을 보여준다"고 강조했다.

투자자들은 케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장의 발언도 주시했다. 포르투갈에서 열린 유럽중앙은행(ECB) 포럼에 참석한 워시 의장은 이달 회의의 통화정책 방향은 내비치지 않으면서도 물가가 여전히 너무 높지만 최근 인플레이션 위험이 완화됐다고 언급했다. 워시 의장의 발언이 이어지는 동안 트레이더들은 금리 인상 기대를 다소 낮췄으나, LSEG 집계 기준 연내 최소 한 차례 인상 전망은 여전히 가격에 반영되고 있다.

경제 지표를 보면 공급관리협회(ISM)가 발표한 6월 미국 제조업 활동이 둔화했으나 여전히 견조한 것으로 나타났다. 레이먼드제임스의 유지니오 알레만 수석 이코노미스트는 "전체적으로 이번 지표는 제조업의 지속적 회복력을 가리키며, 미국 경제가 재가속하고 있다는 우리의 견해를 뒷받침한다"며 "성장률은 올해 2.4%가량에 이를 것"이라고 내다봤다.

시장의 시선은 2일 나오는 고용보고서로 옮겨가고 있다. 노동부의 공식 통계 전 발표된 민간 고용 지표는 예상보다 약했다. 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 6월 민간 신규 고용이 9만8000건을 기록했다고 밝혔다. 이는 월가 기대치 12만2000건을 밑돈 수치다.

다만 워시 의장이 인플레이션에 초점을 맞추고 있는 만큼, 6월 고용지표만으로는 금리 기대가 크게 흔들리지 않을 것이라는 전망이 나온다. 바클레이스 프라이빗뱅크앤드웰스매니지먼트의 쥘리앵 라파르그 수석 시장전략가는 "6월 고용은 그 자체로는 금리 기대를 바꾸기 어렵다"며 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 관련 고용이 지표를 왜곡할 수 있다고 지적했다. 이어 "그 결과 시장은 7월 14일 발표되는 6월 소비자물가지수(CPI)에 더 무게를 둘 것"이라고 판단했다.

웰스파고 인베스트먼트인스티튜트의 제니퍼 티머먼 선임 투자전략 애널리스트는 높은 연료비와 세금 환급 종료의 시차 효과로 경제 모멘텀이 둔화하면서 향후 몇 달간 고용 증가세가 완만해질 것으로 봤다. 그는 "전반적으로 고용 지표는 2025년 말의 약세에서 벗어난 노동시장의 안정화를 가리키며, 새로운 강세를 뜻하지는 않는다"며 "고용 증가가 여전히 헬스케어와 교육에 좁게 몰려 있어, 경기에 민감한 부문의 미약한 회복을 가리고 있다"고 진단했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 0.24% 내린 16.41을 가리켰다. 뉴욕증시는 이번 주 독립기념일 연휴를 앞두고 3일 휴장한다.

mj72284@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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