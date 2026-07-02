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2026.07.02 (목)
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[브라질증시] 금리·선거 불확실성 속 월가 따라 하락…헤알 약세

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  • 브라질증시는 1일 미국 기술주 약세 영향으로 0.20% 하락 마감했다.
  • 미 재무부가 브라질인·기업을 제재해 달러 강세와 헤알화 약세를 부추겼다.
  • 시장에서는 고금리 지속과 대선 불확실성으로 투자 심리가 신중한 낙관론에 머물고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 브라질증시가 1일(현지시각) 뉴욕증시를 따라 하락 마감했다. 투자자들은 금리 사이클과 정치적 불확실성에 대한 경계심을 유지하면서 신중한 흐름을 보였다.

브라질 대표 주가지수인 이보베스파는 이날 전 거래일보다 0.20% 하락한 17만 1,688.61에 거래를 마쳤다.

미국 증시가 기술주 차익 실현 매물 영향으로 하락 마감하면서 전반적인 투자 심리가 위축된 영향이다.

국내 시장에서는 미국 재무부가 브라질인 2명, 브라질에 본사를 둔 기업 3곳, 그리고 포르투갈 기업 1곳에 대해 제재를 부과했다는 소식이 주목을 받았다.

이들은 브라질 범죄 조직 '퍼스트 커맨드 오브 더 캐피털(PCC)'과 연관된 혐의를 받고 있다. 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)에 따르면 PCC는 마약 밀매 수익을 세탁하기 위해 미국 금융 시스템을 이용한 것으로 조사됐다.

이번 조치는 해당 범죄 조직이 미국에서 테러 조직으로 분류된 이후 처음으로 나온 구체적 제재 조치로, 브라질 기업들에 직접 영향을 미치며 달러 강세 압력으로 작용했다.

또한 이날 공개된 아틀라스인텔/블룸버그 여론조사에서는 2026년 대선 가상 양자 대결에서 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령이 48.8%, 플라비우 보우소나루 상원의원이 42.3%를 기록한 것으로 나타났다. 룰라는 6.5%포인트 차로 여전히 우위를 유지하고 있으며, 백지·무효 및 무응답은 8.9%로 집계됐다.

브라질 제조업 활동은 6월 확장세를 기록했다.

팬테온 매크로이코노믹스의 안드레스 아바디아 이코노미스트는 "향후 몇 달간 더 긍정적인 데이터가 나와야 회복세가 지속된다고 볼 수 있다"고 말했다. 그는 또한 "브라질의 핵심 문제는 여전히 매우 긴축적인 통화정책이며, 다가오는 대선으로 인한 정치 불확실성도 함께 고려해야 한다"고 지적했다.

발레(VALE3)는 중국 철광석 가격 하락에도 불구하고 0.12% 상승하며 선방했고, 페트로브라스(PETR4) 역시 글로벌 유가 약세에도 0.08% 소폭 상승하며 견조한 흐름을 보였다.

◆ 금리·정치 불확실성에 투자 심리 위축

미국 HSBC의 아메리카 주식 전략 총괄인 니콜 이누이는 최근 몇 주 사이 금리 전망, 선거 변수, 인플레이션 리스크에 대한 기대가 크게 바뀌었지만 기업 실적 회복은 뚜렷하지 않다고 평가했다. 그는 "다만 많은 부분은 이미 시장에 반영돼 있다"고 말했다.

또한 시장은 연초 기대했던 것보다 기준금리(Selic) 인하 폭이 줄어들 것으로 보고 있으며, 엘니뇨 현상에 따른 인플레이션 압력과 정치적 불확실성도 가격에 반영되고 있다고 설명했다.

이누이는 현재 시장을 "신중하게 낙관적"이라고 평가하면서도, 증시 상승을 위해서는 촉매가 필요하다고 강조했다. 그 촉매는 브라질 중앙은행이 더 이상 기준금리를 인하하지 않는다는 현재의 전망이 바뀌는 것일 수 있다고 말했다.

현재 HSBC는 2026년 말 기준 금리가 14.25% 수준에 머물 것으로 보고 있는데, 이누이는 "만약 이 전망이 바뀐다면 주식시장에는 분명 긍정적일 것"이라고 덧붙였다.

이날 달러/헤알 환율은 5.2109헤알로 헤알화 가치가 0.97% 내렸다. 브라질 10년물 국채 수익률은 14.500%로 0.070%포인트 상승했다.

브라질 헤알화 지폐 [사진=블룸버그]

kwonjiun@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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