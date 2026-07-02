NH투자증권, 은퇴생활 지침서 2026년판 발간

AI 핵심 요약beta
- NH투자증권 100세시대연구소가 2일 은퇴생활 가이드북을 냈다.
- 책은 소비·연금·투자·생활 등 4개 분야로 구성했다.
- 5060세대의 노후준비를 실질적으로 돕는 내용이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 연금자산관리본부 100세시대연구소가 'N2 슬기로운 은퇴생활' 2026년판을 발간했다고 2일 밝혔다.
이번 단행본은 5060세대가 은퇴 이후 생활을 준비하는 데 필요한 내용을 담은 자료다. 구성은 ▲은퇴 후 소비 ▲은퇴 후 연금 ▲은퇴 후 투자 ▲은퇴 후 생활 등 4개 파트다.
은퇴 후 소비 파트에서는 건강보험료, 적정 노후생활비, 항목별 실제 생활비, 은퇴설계 방법 등을 다룬다. 은퇴 이후 생활비 수준을 점검하고 필요한 지출 항목을 살펴볼 수 있도록 구성했다.
은퇴 후 연금 파트에서는 국민연금, 퇴직연금, 개인연금 등 이른바 3층 연금제도를 설명한다. 노후생활의 핵심 자산으로 활용되는 연금별 특징과 준비 방식이 주요 내용이다.
은퇴 후 투자 파트에서는 개인투자자가 실천할 수 있는 자산배분 전략을 소개한다. 연금자산관리 솔루션으로 타깃리스크펀드(TRF)와 타깃인컴펀드(TIF)에 대한 내용도 포함했다.
은퇴 후 생활 파트는 은퇴 이후 생활환경과 사회관계, 노후소득과 일자리, 건강과 여가활동 등을 다룬다. 금융자산 관리뿐 아니라 은퇴 이후 생활 전반을 점검할 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "이번 'N2 슬기로운 은퇴생활'은 지난해보다 다양해진 내용을 담아 인생 2막을 준비하는 데 실질적인 도움이 되는 가이드북:이라며 "100세시대연구소에서 제시하는 내용을 바탕으로 계획적으로 준비하면 은퇴생활에 도움이 될 것:이라고 말했다.
'N2 슬기로운 은퇴생활'은 NH투자증권 전국 영업점과 NH투자증권 홈페이지 100세시대연구소에서 확인할 수 있다.
dconnect@newspim.com