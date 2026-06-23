NH투자증권, 소비자 안내서·점자 가이드북 배포

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전 영업점에 금융소비자용 자료 비치

완전판매 절차 개정에 맞춰 임직원 지침서도 제작

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 금융소비자의 정보 접근성을 보장하고 권익을 보호하기 위해 '일반 금융소비자용 안내서'와 '시각장애인 전용 점자 가이드북'을 제작해 전 영업점에 배포했다고 23일 밝혔다.

이번 안내 자료는 고령 투자자와 시각장애인 등 금융소비자가 금융상품 판매 과정에서 필요한 정보를 확인할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

올해 1월 1일부터는 소비자 권익 강화를 위한 변경된 완전판매 절차가 시행되고 있다. 주요 내용은 적합성·적정성 평가 단계까지 판매 과정 녹취 범위를 확대하는 것이다.

[사진=NH투자증권]

또 투자 목적과 손실 감내 수준을 확인하는 '현재 투자자금 성향 확인', 부적합 상품 가입 시 사유를 확인하는 '부적정성 판단 보고서 교부', 고난도 상품 설명 의무 강화, 고령 투자자 지정인 확인 서비스 도입 등도 포함됐다.

NH투자증권은 책자에 이 같은 핵심 변화와 함께 금융상품 판매 원칙, 투자자 보호 제도, 금융소비자 보호 권리 사항 등 총 6개 주제를 담았다. 회사는 고객이 이해하기 쉬운 방식으로 내용을 구성했다고 설명했다.

시각장애인용 자료에는 점자 표기를 적용했다. 또 스마트폰으로 스캔하면 전체 내용을 오디오로 들을 수 있는 음성 QR코드도 넣었다.

NH투자증권은 현장 임직원을 대상으로 한 실무 지침서인 '완전판매 실무 가이드북'도 별도로 제작해 배포했다. 이 가이드북은 개정 준칙 내용을 반영해 임직원이 변경된 절차를 숙지하고 적용할 수 있도록 구성됐다.

회사는 이번 실무 가이드북이 완전판매 프로세스를 영업 현장에 정착시키는 데 활용될 것으로 보고 있다.

노상인 NH투자증권 소비자보호 총괄책임자(CCO)는 "금융소비자가 정보 접근의 한계로 금융서비스 이용에 불편을 겪거나 소외되지 않도록 맞춤형 지원을 확대하고 있다"며 "앞으로도 금융 취약계층의 정보 접근성과 금융 편의성을 높이겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com