NH투자증권, 퇴직연금 분석 리포트 발간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2025년 말 500조원 넘은 시장 현황·근로자 운용 분석

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권 100세시대연구소는 'THE100리포트' 127호를 발간했다고 22일 밝혔다.

THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소가 발간하는 리서치 자료다. 생애자산관리, 고령화 트렌드 등 100세시대와 관련한 주제를 다룬다.

이번 127호의 주제는 '2025년 대한민국 근로자들의 퇴직연금은?'이다. 리포트는 2025년 말 기준 적립금액이 500조원을 넘어선 국내 퇴직연금 시장 현황과 근로자들의 퇴직연금 운용 현황을 분석했다.

[사진=NH투자증권]

리포트는 퇴직연금 적립금 증가 요인으로 경제 규모 확대와 기본 임금 상승 등 자연적 요인과 정책적 유인 체계 변화를 함께 제시했다.

구체적으로는 정부가 연금 계좌를 통한 노후 대비를 장려하기 위해 연말정산 세액공제 한도를 확대한 점, 기업들이 퇴직급여 부채를 외부 금융기관에 사외 적립하도록 하는 의무 비율을 단계적으로 높인 점 등이 영향을 미쳤다고 분석했다.

퇴직연금 운용 현황도 다뤘다. 리포트에 따르면 2025년 국내 퇴직연금의 전체 운용수익률은 6%를 넘은 것으로 나타났다. 국내 주식시장 호조와 근로자들의 실적배당형 상품 투자 비중 확대가 영향을 미친 것으로 분석됐다.

다만 근로자별 성과 격차도 확인됐다. 리포트는 수익률 상위 10% 근로자와 하위 10% 근로자 사이에 운용 성과 차이가 크게 나타났다고 설명했다.

김동익 NH투자증권 100세시대연구소장은 "퇴직연금자산은 노후를 지탱하기 위한 투자자산이라는 시각을 갖고 장기적인 관점에서 실적배당형 상품 투자에 관심을 가지는 등 퇴직연금 운용 성과를 개선시키는 노력이 필요하다"고 말했다.

THE100리포트는 NH투자증권 100세시대연구소 홈페이지에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com