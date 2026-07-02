[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 2일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 편집국은 평일 오후4시에 경제뉴스
- 2일자 뉴스레터엔 물가·AI투자·정치·날씨
- 등 핵심 이슈 기사들이 담겼다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
2일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲AI 시대 핵심은 '소재·부품'…삼성, 충청에 '140조 투자' ▲6월 소비자물가 3.2%↑…석유류 3년11개월 만에 최대 ▲지역 돌고, 정청래에 견제구…'당 복귀' 김민석, 광폭 행보 ▲국조특위·경찰, 봉쇄 시위 27일 만에 잠실 개표소 진입 ▲주말 호우특보 수준 많은 비…다음주 장맛비에 '찜통 더위' 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.