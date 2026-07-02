장수군 2개 마을, 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 선정

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 2일 원대론·어전마을이 공모에 선정됐다.
- 2027년부터 4년간 38억원을 투입한다.
- 주거·안전·위생 개선과 공동체 활성화를 추진한다.
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노후주택 정비와 생활 인프라 확충 통한 농촌 생활환경 개선
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군은 농식품부와 대통령 직속 지방시대위원회가 주관한 2027년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 공모에 번암면 원대론마을과 계북면 어전마을이 최종 선정됐다고 2일 밝혔다.
장수군은 이번 공모 선정으로 2027년부터 2030년까지 4년간 총사업비 38억원을 투입해 두 마을의 생활여건 개선 사업을 추진한다.
선정된 마을은 노후주택과 공동시설이 많고 고령 주민 비율이 높아 생활 불편이 지속돼 온 지역으로 평가됐다.
공모 준비 과정에서 주민 의견을 반영해 사업계획을 수립했고 현장평가에서는 슬레이트 지붕과 빈집 등 정비 필요성이 인정됐다.
사업은 주거환경 개선과 생활위생 인프라 확충 그리고 안전시설 정비와 주민역량 강화 프로그램 등으로 추진된다.
슬레이트 지붕 개량과 빈집 철거 그리고 노후주택 집수리와 재래식 화장실 개선 등이 포함되며 보행안전도로와 담장 정비 등 생활 안전 기반도 강화된다.
또한 주민 교육과 문화프로그램 선진지 견학 등을 통해 공동체 활성화 사업도 함께 추진된다.
최훈식 장수군수는 "이번 사업 선정은 주민 생활 불편 해소를 위해 군과 마을이 함께 준비한 결과"라며 "원대론마을과 어전마을 주민들이 보다 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com