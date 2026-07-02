국산 둔갑 수입품 직접 잡는다...관세청, 원산지 '국민감시단' 모집

AI 핵심 요약beta
- 관세청이 6일 국민감시단 공개 모집을 시작해 원산지표시 위반을 감시한다.
- 국민감시단은 온·오프라인 유통망 전반을 상대로 원산지 위반 의심 사례 제보와 홍보를 맡는다.
- 19세 이상 국민 누구나 17일까지 온라인·이메일로 지원 가능하며 약 30명을 선발한다.
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30명 내외 선발...의심 사례 제보·제도 홍보
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 저가 수입품을 국산으로 속여 파는 등 원산지표시 위반을 막기 위해 국민 참여형 감시체계를 가동한다.
관세청은 오는 6일부터 이 같은 내용의 '원산지 국민감시단'을 공개 모집한다고 2일 밝혔다.
관세청에 따르면 최근 온라인 쇼핑이 늘고 유통 경로가 다양해지면서 저가 수입품을 국산으로 속여 판매하는 등 원산지표시 위반 수법이 교묘해지고 있다.
선발된 국민감시단은 대형마트와 소매점 등 생활 주변 현장은 물론 온라인 쇼핑몰, 오픈마켓 등 온·오프라인 유통망 전반에서 원산지표시를 감시하게 된다.
감시단은 활동 과정에서 확인한 원산지표시 의심 사례를 제보하고 올바른 원산지표시 제도를 홍보하는 역할도 맡는다.
관세청은 외국산 의류에 원산지를 표시하지 않고 'Design from SEOUL'만 표시해 국산으로 오인하게 하는 경우, 외국산 헤어핀에 직접 원산지를 표시하지 않고 포장에만 표시한 경우, 가격 스티커 등으로 원산지표시를 가리거나 훼손한 경우 등을 위반 의심 사례로 제시했다.
이번 공개 모집은 원산지표시 제도에 관심이 많고 현장 및 온라인 감시활동이 가능한 만 19세 이상 국민이면 누구나 지원할 수 있다. 관세청은 다양한 시각과 전국적인 감시망 구축을 위해 연령별·지역별로 고르게 30명 내외를 선발할 계획이다.
지원서는 오는 6일부터 17일까지 QR코드를 활용한 온라인 신청 페이지 또는 이메일로 제출하면 된다. 자세한 모집 안내와 지원 방법은 관세청 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.
하유정 관세청 심사국장은 "국민들의 눈높이에서 이루어지는 꼼꼼한 감시가 올바른 유통 질서 확립과 소비자 피해 예방에 큰 힘이 될 것"이라며 "공정한 유통 질서 확립에 동참할 열정 있는 국민 여러분의 많은 관심과 지원을 부탁드린다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com