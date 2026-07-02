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2026.07.02 (목)
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예비군 사망, '췌장염'이 직접 원인… 육군 "의무지원·안전통제 전면 손질"

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  • 육군이 5월 13일 포천 예비군 사망사고를 설명하고 안전·의무지원 체계 전면 개선을 발표했다.
  • 부검 결과 췌장염에 의한 사망으로 확인됐으며, 드론 감시 의혹 등 외부 제기는 사실이 아니라고 밝혔다.
  • 육군은 예비군훈련장 의무후송팀 상주, AED 확대, 건강문진표 개선 등으로 예비군훈련 안전·편의 보강을 추진하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

포천 쌍룡훈련 중 예비군 쓰러져 숨져… 부검 자문서 '기저 질환 췌장염' 지목
'드론 감시·초동조치 부실' 사실 아니라고 반박… 안전활동 통합성 부족은 인정
전 예비군훈련장 의무후송팀 상주… 편의시설 개선해 '체감형 훈련체계' 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 5월 포천에서 발생한 사단 동원예비군 사망사고를 두 달 만에 공식 설명하면서, 예비군 안전·의무지원 체계 전면 손질 방안을 내놨다.

육군에 따르면, 이번 사고는 5월 12~14일 경기 포천 일대에서 진행된 쌍룡훈련(군단 동시통합훈련) 사단 동원예비군 3일 차 작계시행 '거점 점령' 훈련 도중 발생했다. 사망 예비군은 13일 저녁식사 후 야간 훈련장소로 이동하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌고, 간부들의 응급조치와 군 구급차량을 통한 인근 민간병원 후송에도 불구하고 끝내 사망했다.

육군수사단은 민간 경찰 및 유가족이 참여한 가운데 국방부 조사본부 법의관이 부검을 실시했으며, 훈련 입소 전부터 치료를 받던 '췌장염'이 사망의 원인으로 판단됐다고 밝혔다. 이어 민간 법의 자문기관 2~3곳에 의뢰한 결과에서도 췌장염과 사망 사이 인과관계가 있다는 소견이 나와, 기저 질환이 직접 사망 원인이라는 점을 재확인했다.

육군은 이번 동원예비군 사망사고를 계기로 "예비군훈련 의무지원·안전통제 체계를 전면 개선하겠다"고 밝혔다. 사진은 2024년 첫 동안 훈련을 실시하는 예비군들. [사진= 육군 보병 32사단] 2026.07.02 gomsi@newspim.com

조사 과정에서 육군은 고인이 치료 중인 상황에서도 훈련에 참가해 열외 없이 모든 과정을 적극 수행하는 등 예비군으로서 소임을 성실히 다한 것으로 확인됐다고 설명했다. 최장식 육군참모차장(중장)은 "예비군훈련은 국민의 소중한 시간을 바탕으로 이뤄지는 국가안보의 중요한 임무"라며 "훈련 성과 못지않게 예비군 생명·안전을 최우선 가치로 인식하고 있다"고 강조했다.

육군은 사고 직후 군 수사기관과 관계기관이 합동으로 사망 원인 조사에 착수했고, 육본 합동 점검팀과 연계해 훈련 통제 전반에 대한 점검을 벌였다고 설명했다. 이 과정에서 사고 당시 안전통제간부들이 심폐소생술(CPR)을 지속하면서 군 응급환자 신고 앱을 통해 의료종합센터 및 구급대에 신고했고, 현장에 도착한 군 구급차량이 민간병원으로 후송한 사실을 확인했다고 밝혔다.

외부에서 제기된 "사단장이 드론으로 예비군을 감시했다"는 주장에 대해선 "전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 당시 운용된 드론은 홍보·상황조성용으로 사용됐고, 사단장은 다른 부대 현장지도 중이었던 것으로 조사됐다는 설명이다. 육군은 이밖에 여러 추측성 주장 상당수가 사실과 다른 것으로 확인됐다고 했지만, 사망 원인 공개·설명 시점이 늦어진 데 대해서는 유가족 동의 등 입장을 우선 고려했다. 부검·분석 최종 결과 도출에 시간이 걸렸다고도 밝혔다.

그럼에도 훈련 과정에서 상급부대 차원의 안전활동 통합성 부족, 훈련 규모 확대에 따른 의무지원·안전통제 미흡 등이 식별됐다고 인정했다. 육군은 이번 상황을 "예비군훈련 체계를 재점검하고 발전시키는 계기로 삼겠다"며 "확인된 문제점은 겸허히 개선해 나가겠다"고 했다.

육군은 동원참모부장 브리핑을 통해 예비군훈련 의무지원체계를 실질적으로 손질하고, 국민이 체감할 수 있는 예비군훈련 체계로 재구성하겠다는 후속 조치 방향을 제시했다. 우선 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀을 반드시 상주시켜 '골든타임' 내 최적 응급진료가 이뤄지도록 하는 체계를 연내 완비한다는 계획이다.

이를 위해 군단 동시통합훈련 같은 대규모 야외훈련 시 사단 가용 의무인력과 인접부대 의무인력, 필요시 민간 의무인력까지 통합 지원하는 구조를 검토·추진한다. 사단급 응급의료인력도 보충하고, 자동제세동기(AED) 보급 단위를 기존 대대급에서 중대급까지 확대해 사고 발생 시 현장에서 즉각 운용할 수 있게 할 방침이다.

예비군의 건강 상태 사전 파악을 위한 건강문진표도 손질된다. 만성·전염성 질환 중심의 단순 문항이던 기존 문진표를, 예비군이 앓았던 과거 질병과 세부 증상, 최근 건강상태를 세밀히 파악할 수 있는 내용으로 개선해 적용한다는 것이다. 육군은 예비군훈련 안전관리 강화, 의무지원체계 개선, 급식·편의시설 보강 등을 통해 예비군이 훈련에 온전히 전념할 수 있는 여건을 보장하겠다고 밝혔다.

육군은 "국민이 체감할 수 있는 예비군훈련 체계 구축을 목표로 훈련 여건·편의성 개선책도 병행 추진하겠다"고 했다. 야외훈련 시에는 샤워장·화장실·간이식당·휴게실 등 시설물 활용이 제한되는 만큼, 민간 임차를 통한 통합 지속지원체계 운용을 검토해 편의성을 높인다는 구상이다.

예비군 입소를 위한 장거리 이동, 노후 훈련시설 사용 등 그간 제기된 불편 사항을 종합적으로 검토해 해소 방안을 마련하고, 훈련 방법 자체도 현실적으로 개선할 계획이다. 육군은 "사실 기반 설명과 투명한 정보 공개로 국민 신뢰를 회복하겠다"고 재차 밝히면서 "고인의 명예와 유가족 심경을 고려해 확인되지 않은 일방적 주장 보도·유포를 자제해 달라"고 당부했다. 

​gomsi@newspim.com

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[단독] 위례선 트램, 법 공방에 개통 '제동' [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 위례선 노면전차(트램)를 둘러싼 법령 해석 논란과 관련해 서울경찰청을 상대로 행정심판을 청구했다. 트램 전용로에 도로교통법 적용 여부를 두고 양 기관의 해석이 엇갈리면서 교통안전심의 절차가 사실상 중단된 상태다. 이번 행정심판 결과에 따라 올해 12월로 예정된 위례선 트램 개통 일정에도 영향을 미칠 가능성이 제기된다. 1일 업계에 따르면 지난 4월 서울시는 서울경찰청을 상대로 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판을 청구했다. 위례선 트램 전용로가 교통안전심의 대상이 아니라고 판단한 서울경찰청의 결정을 바로잡겠다는 취지다. 아직 양측에 심리기일이 통보되지 않은 상태다. 재결기간으로 지정된 7월 20일 전에 심리가 진행될 것으로 전망된다. 트램이란 도로 위에 레일을 깔고 달리는 전기 철도차량이다. 서울시가 조성 중인 위례선 트램은 마천역(5호선)을 출발해 복정역(수인분당선·8호선)과 남위례역(8호선)을 잇는 총연장 5.4㎞, 12개 정거장의 노면전차 노선이다. 2021년 착공에 돌입한 후 현재 공정률 96.1%다. 개통 목표는 올해 12월이다. 서울시는 트램 전용로 관련 횡단구간에 대한 신호기, 횡단보도 및 신호등 등 교통안전시설을 마련했다. '교통안전시설 등 설치·관리에 관한 규칙'에 따라 도로 교통사고 방지 및 교통소통 확보 목적으로 교통안전시설을 설치할 경우 각 관할 경찰청 교통안전시설 심의위원회의 심의를 거쳐야 한다. 교통안전시설의 종류와 설치 기준 등은 도로교통법과 시행규칙을 따른다. 다만 서울시와 서울경찰청은 위례선 트램이 도로교통법 내 어떤 조항에 해당하는지를 두고 이견을 보이고 있다. 서울시는 도로교통법 제2조7의2를 위례선 트램에 적용해야 한다고 주장한다. 해당 조항은 트램 전용로를 '도로에서 궤도를 설치하고 안전표지 또는 인공구조물로 경계를 표시하여 설치한 도로 또는 차로'로 규정한다. 시는 법이 이미 트램 전용로를 도로의 한 형태로 인정하고 있다는 점을 근거로, 경찰청이 위례선 트램 전용로 전 구간에 대한 교통안전심의를 진행해야 한다고 보고 있다. 반면 서울경찰청은 도로교통법 제2조1를 근거로 내세운다. 해당 조항에서 정의한 도로(도로법에 따른 도로, 유료도로법에 따른 유료도로, 농어촌도로 정비법에 따른 농어촌도로, 불특정 다수의 사람 등이 통행할 수 있도록 공개된 곳으로 안전하고 원활한 교통을 확보할 필요가 있는 장소)에 위례선 트램 전용로가 해당하지 않는다는 것이다. 위례선 트램 전용로는 경찰청 교통안전심의 대상이 아니라는 입장이다. 이에 트램 전용로 관련 교통안전시설에 대한 교통안전심의가 이뤄지지 않고 있다. 서울시는 트램이 도로와 맞닿아 있는 만큼, 도로교통법과 철도안전법을 중복 적용해야 한다고 주장한다. 도로교통법상 절차를 거치지 않고 철도안전법만 충족하는 상태에서 교통안전시설을 설치·운영한다면, 향후 적법성을 두고 문제가 발생할 수 있다고 우려한다. 반면 서울경찰청은 트램이 철도시설이며, 철도안전법에 따른 절차를 밟아야 한다는 시각이다. 철도안전법 관할 부처인 국토교통부 소관 사항이라는 것이다. 결국 중앙행정심판위원회의 판단이 중요할 전망이다. 위원회 재결에 불복하는 기관은 행정소송을 제기할 수 있다. 소송이 시작될 경우 위례선 트램의 개통 일정이 밀릴 가능성이 크다. 서울시 관계자는 "행정심판 결과에 따라 향후 대응을 내부적으로 검토할 예정"이라며 "국토교통부 대도시광역교통위원회에 갈등 조정을 요청한 상황"이라고 말했다. 서울경찰청 관계자는 "트램은 52톤에 달하는 중량 철도차량으로 제동거리가 일반 차량에 비해 3배 이상 길고 궤도 운행으로 회피 기동이 불가능하다"며 "철도 지식이 없는 경찰이 심의할 경우 시민 안전을 담보할 수 없어 전문기관의 안전 심의가 필수적"이라고 했다. blue99@newspim.com 2026-07-01 10:51
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강훈식, 靑 뉴미디어풀단과 특별인터뷰 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 강훈식 대통령 비서실장이 1일 오후 3시 뉴스핌을 비롯한 청와대 뉴미디어풀단 9개 매체와 공동인터뷰를 한다. 청와대 춘추관 오픈스튜디오 개설을 기념해 마련한 '청와대 라이브' 특별인터뷰에 강 실장이 첫 게스트로 출연한다. 특별인터뷰는 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV 등 뉴미디어풀단의 유튜브 채널에서 실시간으로 중계된다.  [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 강훈식 대통령비서실장이 지난 4월 22일 오후 서울 종로구 국무총리공관에서 열린 제8차 고위당정협의회에서 발언을 하고 있다. 2026.04.22 ryuchan0925@newspim.com 뉴미디어풀단은 청와대가 변화하는 언론 환경에 발맞춰 청와대 출입과 취재 기회를 확대하고자 신설한 청와대 출입기자단이다.  현재 뉴스핌을 비롯해 고발뉴스, 굿모닝충청, 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장, 뉴스토마토, 삼프로TV, 시민언론 민들레, 시사인(IN), 장윤선의 취재편의점 9개 매체가 소속돼 있다.  뉴미디어풀단은 강 실장과 함께 이재명 정부 출범 1년 성과와 향후 과제, 외교와 사회·문화, 경제 분야에 대한 심도 있는 인터뷰와 진단을 한다.  이재명 대통령이 지난달 29일 직접 공개한 3대 메가 프로젝트를 비롯해 중동전쟁 상황에서 급박하게 진행된 원유 수급 전략 뒷이야기와 저출산 극복 대책 등 국정 현안에 대한 질의응답을 한다.  뉴스핌은 청와대 뉴미디어풀단으로서 유튜브 뉴스핌TV 채널에서 국정 현안과 정책 이슈에 대한 이슈파이터, 정국진단 라이브를 통해 차별화되고 경쟁력 있는 방송을 하고 있다. 청와대 영상 콘텐츠도 1주 평균 30개 이상 제작 중이다. 이강혁 뉴스핌 편집국장은 "대통령의 국내외 일정부터 타운홀 미팅과 부처 업무보고, 청와대 정책과 현안 브리핑을 실시간 생중계와 쇼츠, 하이라이트의 다양한 편집본으로 만들고 있다"고 말했다. 이 국장은 "뉴스핌은 현장 라이브와 오픈스튜디오 촬영, 24시간 방송이 가능한 전문성과 인력을 갖추고 있다"며 "간판 콘텐츠인 '이슈터미네이터' '긴급진단' 프로그램을 통해 담론을 형성하고 실질적인 정책·입법으로 이어지는 공익 언론의 뉴미디어 기능을 지속 강화해 나갈 계획"이라고 말했다. the13ook@newspim.com 2026-07-01 08:52

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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