예비군 사망, '췌장염'이 직접 원인… 육군 "의무지원·안전통제 전면 손질"

포천 쌍룡훈련 중 예비군 쓰러져 숨져… 부검 자문서 '기저 질환 췌장염' 지목

'드론 감시·초동조치 부실' 사실 아니라고 반박… 안전활동 통합성 부족은 인정

전 예비군훈련장 의무후송팀 상주… 편의시설 개선해 '체감형 훈련체계' 추진

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 5월 포천에서 발생한 사단 동원예비군 사망사고를 두 달 만에 공식 설명하면서, 예비군 안전·의무지원 체계 전면 손질 방안을 내놨다.

육군에 따르면, 이번 사고는 5월 12~14일 경기 포천 일대에서 진행된 쌍룡훈련(군단 동시통합훈련) 사단 동원예비군 3일 차 작계시행 '거점 점령' 훈련 도중 발생했다. 사망 예비군은 13일 저녁식사 후 야간 훈련장소로 이동하던 중 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌고, 간부들의 응급조치와 군 구급차량을 통한 인근 민간병원 후송에도 불구하고 끝내 사망했다.

육군수사단은 민간 경찰 및 유가족이 참여한 가운데 국방부 조사본부 법의관이 부검을 실시했으며, 훈련 입소 전부터 치료를 받던 '췌장염'이 사망의 원인으로 판단됐다고 밝혔다. 이어 민간 법의 자문기관 2~3곳에 의뢰한 결과에서도 췌장염과 사망 사이 인과관계가 있다는 소견이 나와, 기저 질환이 직접 사망 원인이라는 점을 재확인했다.

육군은 이번 동원예비군 사망사고를 계기로 "예비군훈련 의무지원·안전통제 체계를 전면 개선하겠다"고 밝혔다. 사진은 2024년 첫 동안 훈련을 실시하는 예비군들. [사진= 육군 보병 32사단] 2026.07.02 gomsi@newspim.com

조사 과정에서 육군은 고인이 치료 중인 상황에서도 훈련에 참가해 열외 없이 모든 과정을 적극 수행하는 등 예비군으로서 소임을 성실히 다한 것으로 확인됐다고 설명했다. 최장식 육군참모차장(중장)은 "예비군훈련은 국민의 소중한 시간을 바탕으로 이뤄지는 국가안보의 중요한 임무"라며 "훈련 성과 못지않게 예비군 생명·안전을 최우선 가치로 인식하고 있다"고 강조했다.

육군은 사고 직후 군 수사기관과 관계기관이 합동으로 사망 원인 조사에 착수했고, 육본 합동 점검팀과 연계해 훈련 통제 전반에 대한 점검을 벌였다고 설명했다. 이 과정에서 사고 당시 안전통제간부들이 심폐소생술(CPR)을 지속하면서 군 응급환자 신고 앱을 통해 의료종합센터 및 구급대에 신고했고, 현장에 도착한 군 구급차량이 민간병원으로 후송한 사실을 확인했다고 밝혔다.

외부에서 제기된 "사단장이 드론으로 예비군을 감시했다"는 주장에 대해선 "전혀 사실이 아니다"라고 선을 그었다. 당시 운용된 드론은 홍보·상황조성용으로 사용됐고, 사단장은 다른 부대 현장지도 중이었던 것으로 조사됐다는 설명이다. 육군은 이밖에 여러 추측성 주장 상당수가 사실과 다른 것으로 확인됐다고 했지만, 사망 원인 공개·설명 시점이 늦어진 데 대해서는 유가족 동의 등 입장을 우선 고려했다. 부검·분석 최종 결과 도출에 시간이 걸렸다고도 밝혔다.

그럼에도 훈련 과정에서 상급부대 차원의 안전활동 통합성 부족, 훈련 규모 확대에 따른 의무지원·안전통제 미흡 등이 식별됐다고 인정했다. 육군은 이번 상황을 "예비군훈련 체계를 재점검하고 발전시키는 계기로 삼겠다"며 "확인된 문제점은 겸허히 개선해 나가겠다"고 했다.

육군은 동원참모부장 브리핑을 통해 예비군훈련 의무지원체계를 실질적으로 손질하고, 국민이 체감할 수 있는 예비군훈련 체계로 재구성하겠다는 후속 조치 방향을 제시했다. 우선 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀을 반드시 상주시켜 '골든타임' 내 최적 응급진료가 이뤄지도록 하는 체계를 연내 완비한다는 계획이다.

이를 위해 군단 동시통합훈련 같은 대규모 야외훈련 시 사단 가용 의무인력과 인접부대 의무인력, 필요시 민간 의무인력까지 통합 지원하는 구조를 검토·추진한다. 사단급 응급의료인력도 보충하고, 자동제세동기(AED) 보급 단위를 기존 대대급에서 중대급까지 확대해 사고 발생 시 현장에서 즉각 운용할 수 있게 할 방침이다.

예비군의 건강 상태 사전 파악을 위한 건강문진표도 손질된다. 만성·전염성 질환 중심의 단순 문항이던 기존 문진표를, 예비군이 앓았던 과거 질병과 세부 증상, 최근 건강상태를 세밀히 파악할 수 있는 내용으로 개선해 적용한다는 것이다. 육군은 예비군훈련 안전관리 강화, 의무지원체계 개선, 급식·편의시설 보강 등을 통해 예비군이 훈련에 온전히 전념할 수 있는 여건을 보장하겠다고 밝혔다.

육군은 "국민이 체감할 수 있는 예비군훈련 체계 구축을 목표로 훈련 여건·편의성 개선책도 병행 추진하겠다"고 했다. 야외훈련 시에는 샤워장·화장실·간이식당·휴게실 등 시설물 활용이 제한되는 만큼, 민간 임차를 통한 통합 지속지원체계 운용을 검토해 편의성을 높인다는 구상이다.

예비군 입소를 위한 장거리 이동, 노후 훈련시설 사용 등 그간 제기된 불편 사항을 종합적으로 검토해 해소 방안을 마련하고, 훈련 방법 자체도 현실적으로 개선할 계획이다. 육군은 "사실 기반 설명과 투명한 정보 공개로 국민 신뢰를 회복하겠다"고 재차 밝히면서 "고인의 명예와 유가족 심경을 고려해 확인되지 않은 일방적 주장 보도·유포를 자제해 달라"고 당부했다.

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