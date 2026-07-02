배터리솔루션즈, LFP 폐배터리 재활용 국책 실증 본격화

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환경부 규제샌드박스 실증 참여…LFP 재활용 경제성 검증 추진

국고지원금 확정…LFP 폐배터리 재활용 사업 본격화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 배터리 리사이클링 전문기업 배터리솔루션즈가 환경부의 LFP(리튬·인산·철) 폐배터리 재활용 국가 실증사업 국고지원금을 확보하며 LFP 배터리 재활용 사업 확대에 나선다.

2일 킵스바이오파마는 자회사 배터리솔루션즈가 참여 중인 환경부의 LFP 폐배터리 재활용 국가 실증사업의 정부 지원금 규모가 확정됐으며, 관련 협약 체결을 앞두고 있다고 밝혔다. 회사는 앞서 전국 5개 실증사업 참여기업 가운데 하나로 선정된 바 있다.

이번 사업은 환경부가 지난해 5월 발표한 '배터리 순환이용 활성화 방안'의 핵심 과제 가운데 하나다. 정부는 경제성이 낮아 재활용이 쉽지 않은 것으로 평가되는 LFP 폐배터리의 순환이용 체계를 구축하기 위해 2027년까지 전용 재활용 실증센터를 조성할 계획이다.

배터리솔루션즈 로고. [사진=배터리솔루션즈]

배터리솔루션즈는 이번 사업에서 규제샌드박스 실증 수행 기업으로 참여하고 있다. 회사는 이번 국고지원금 확정을 계기로 LFP 폐배터리 재활용 기술과 처리 인프라를 실증하고 경제성을 검증할 예정이다.

제도적 기반도 확대되고 있다. 환경부는 2026년부터 생산자책임재활용제도(EPR) 적용 대상을 기존 50개 품목에서 전기·전자제품 전 품목으로 확대할 계획이다. 업계에서는 향후 LFP 배터리를 탑재한 전기차까지 제도 적용 범위가 확대될 가능성에 주목하고 있다.

EPR은 이차전지 제조사와 전기차 제조사 등 생산자가 폐배터리의 회수와 재활용 비용을 부담하는 제도다. 제도가 본격 시행될 경우 폐배터리 재활용 산업의 시장 기반도 확대될 것으로 전망된다.

배터리솔루션즈는 지난해 국내 최초로 LFP 배터리 재활용 전처리 시설을 구축해 연간 수천 톤 규모의 블랙파우더 생산 능력을 확보했다. 최근에는 글로벌 전기차 제조사와 연간 LFP 폐배터리 재활용 계약을 체결하는 등 민간 수주도 확대하고 있다.

LFP 배터리는 안전성과 긴 수명, 가격 경쟁력을 바탕으로 전기차와 에너지저장장치(ESS) 시장에서 채택이 늘고 있다. 이에 따라 관련 폐배터리 발생량도 증가할 것으로 예상되면서 LFP 재활용 시장 역시 성장할 것으로 업계는 보고 있다.

김민홍 배터리솔루션즈 대표는 "이번 정부 지원금 확정은 회사의 기술력과 처리 체계가 공공사업을 통해 다시 한번 검증받았다는 의미"라며 "실증사업을 성공적으로 수행해 LFP 폐배터리 재활용 시장 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com