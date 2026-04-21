배터리솔루션즈, BYD와 LFP 폐배터리 재활용 계약 체결

AI 핵심 요약beta
- 배터리솔루션즈가 21일 BYD코리아와 LFP 폐배터리 재활용 연간 계약을 체결했다.
- 국내 최초로 LFP 폐배터리 시장을 개척하며 안정적 수급 기반을 마련했다.
- 정부 규제 특례와 시설 완공으로 시장 선점과 20조원 규모 성장 전망을 가졌다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 배터리 리사이클링 전문기업 배터리솔루션즈가 글로벌 전기차 판매 1위 기업 BYD(비야디)와 손잡고 국내 최초로 LFP(리튬·인산·철) 폐배터리 재활용 시장 개척에 나섰다고 21일 밝혔다.
이날 킵스바이오파마는 자회사 배터리솔루션즈가 BYD코리아와 전기차 폐배터리 재활용을 위한 연간 계약을 체결했다고 전했다. 이번 계약은 국내 유수의 기업들과 경쟁입찰 끝에 이뤄진 것으로, 배터리솔루션즈의 기술력과 사업 가치가 입증된 결과로 평가된다.
회사에 따르면 그동안 국내 이차전지 재활용 시장은 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리에 집중되어 있어, 급증하는 LFP 배터리 처리는 미개척 영역으로 남아있었다. 특히 재활용 사업의 핵심인 원재료인 폐배터리 수급이 최대 과제로 꼽혀왔다.
배터리솔루션즈는 이번 계약을 통해 지난 2016년부터 국내에 보급된 BYD 전기버스, 전기트럭 등 상용차의 교체 주기인 약 10년에 맞춰 LFP 폐배터리 물량을 안정적으로 확보하게 됐다. BYD와 전략적 파트너십을 맺으며 향후 승용차 부문에서 나올 폐배터리 역시 배터리솔루션즈가 흡수할 가능성이 높아졌다.
특히 지난해 4월 국내시장에 진출한 BYD 승용차는 11개월 만에 수입차 역사상 최단기간 누적 1만대 판매를 돌파한 바 있어 향후 폐배터리 물량 증가가 예상된다. LFP 배터리는 높은 안전성과 긴 수명, 저렴한 가격 등의 장점으로 화재에 취약한 NCM 배터리 대신 전기차 시장의 주력으로 떠오르고 있다.
또한 향후 폭발적 성장이 예상되는 에너지저장장치(ESS) 수요 역시 대부분 LFP 배터리가 담당하고 있어, LFP 폐배터리 재활용 시장도 주목받고 있다. 오는 2035년 LFP 폐배터리 재활용 시장 규모는 20조원 규모까지 성장할 것으로 추산된다.
배터리솔루션즈는 지난해 11월 정부의 순환경제 규제 샌드박스 기업에 선정되며 경쟁업체 대비 강력한 경제적 해자도 갖추게 됐다. 환경부의 LFP 배터리 재자원화 기준 마련을 위한 공식 협조 기업이 되면서 최소 2년간 폐기물 코드와 관계없이 재활용이 가능한 규제 특례를 받았다.
아울러 배터리솔루션즈는 지난해 1월 국내 최초로 LFP 폐배터리를 재활용할 수 있는 전처리 시설을 경북 영천 본사 부지에 완공하는 등 시장 선점을 위한 투자를 단행해왔다.
김민홍 배터리솔루션즈 대표는 "선제적인 시설 투자가 실제 계약으로 이어지는 등 회사의 경쟁력이 시장에서 확고하게 증명되고 있다"며 "폭발적으로 성장하는 글로벌 LFP 리사이클링 시장의 개척자로 도약하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com