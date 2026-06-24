배터리솔루션즈, CIS케미칼과 LFP 배터리 재활용 협력

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전처리·후처리 전문 기술 결합해 재활용 전 공정 구축

LFP 폐배터리 수거부터 유가금속 회수까지 협력

리튬·인산철 회수 기술 고도화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 킵스바이오파마는 자회사 배터리솔루션즈가 CIS케미칼과 손잡고 LFP(리튬·인산·철) 폐배터리 재활용 사업 확대에 나선다. 양사는 전처리와 후처리 분야의 전문 기술을 결합해 LFP 배터리 자원순환 체계 구축을 추진할 계획이다.

24일 배터리솔루션즈가 국내 이차전지 재활용 기업 CIS케미칼과 'LFP 폐배터리 재활용 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 배터리솔루션즈는 폐배터리 수거와 방전, 해체, 파쇄 등 전처리 공정을 담당한다. CIS케미칼은 블랙매스에서 리튬과 인산철 등 유가금속을 회수하는 후처리 공정을 맡는다.

배터리솔루션즈 로고. [사진=배터리솔루션즈]

양사는 LFP 블랙매스의 안정적인 공급 체계를 구축하는 한편 리튬 및 인산철 회수 공정 고도화, 친환경 재활용 기술 개발 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 예정이다.

CIS케미칼은 습식제련 기술과 독자적인 용매추출 공정을 기반으로 리튬 회수 기술을 확보하고 있다. 회사 측에 따르면 리튬 회수율은 98% 이상 수준이다.

배터리솔루션즈는 최근 LFP 재활용 사업 확대에 속도를 내고 있다. 지난 4월에는 글로벌 전기차 기업과 국내 발생 LFP 폐배터리 재활용 계약을 체결했다. 회사는 국내외 전략적 파트너십을 바탕으로 원료 공급망 구축에 나서고 있다. 배터리솔루션즈는 이번 협약을 계기로 LFP 배터리 재활용 밸류체인 구축을 강화한다는 방침이다.

김민홍 배터리솔루션즈 대표는 "배터리 재활용 사업은 물량 확보가 가장 중요한데 그 부분에서 앞서 나가고 있기 때문에 시장 선점과 관련 네트워크 구축에 자신이 있다"며 "MOU를 계기로 양사의 기술력을 결합해 국내 LFP 재활용 산업의 경쟁력을 끌어올리고 이를 통해 국가 전략 광물의 안정적 공급망 구축에 기여하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com