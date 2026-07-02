르노코리아, 8월 말까지 여름 정비 프로모션

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 2일 8월 31일까지 써머 프로모션을 진행했다.
- 타이어·미션오일 교체 고객에게 정비 쿠폰과 할인 혜택을 제공했다.
- 준대형 크로스오버 필랑트용 전동 선쉐이드를 출시해 7월부터 장착 판매했다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아는 8월 31일까지 '르노 케어 써머 프로모션'을 진행한다고 2일 밝혔다.
공식 서비스 네트워크에서 타이어 4본을 동시 교체하는 고객에게는 10만원 상당의 정비 쿠폰을 준다. 이벤트 종료 후에는 5만원권 정비 쿠폰 2매를 모바일 앱으로 추가 제공한다. 미션오일 교체 고객에게는 부품값 기준 10% 할인(공임 별도)을 적용한다.
모든 정비 고객을 대상으로 12가지 항목의 무상 사전점검 서비스도 함께 제공된다(일부 서비스점 제외). 점검 항목은 각종 램프류, 파워스티어링·엔진·브레이크·자동변속기 오일과 워셔액·냉각수 등 주요 액체류, 와이퍼 작동 상태, 전·후륜 브레이크 패드, 타이어 상태 및 마모, 배터리 및 단자, 벨트 균열 여부 등이다.
한편 르노코리아는 준대형 크로스오버 필랑트의 파노라믹 글라스 루프에 장착 가능한 '전동 선쉐이드'를 출시했다. 7월 1일부터 신차 구매 고객과 기존 고객 차량 모두에 장착할 수 있으며, 애프터마켓 판매는 7월 중순 이후부터 시작된다.
전동 선쉐이드는 끼임 방지 기능, 커튼 장력 원복 기능, 저소음 설계(52dB 이하) 등을 갖췄다. 유럽 ECE 규제 기준을 충족하며 주행 중 낙하 위험 방지, 실내 충격 방지, 화재 안전 등을 만족한다. 필랑트 아이코닉과 에스프리 알핀 트림에 적용되며, 출시 기념 가격은 69만원(정가 79만원)이다.
y2kid@newspim.com