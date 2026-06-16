르노코리아, AI 통합 시스템 공개

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 16일 넥스트라이즈 2026 참가를 알렸다.
- 18~19일 코엑스서 AI 오케스트레이터 등을 선보인다.
- 2027년 SDV 출시와 2028년 전기차 생산을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 18~19일 서울 코엑스에서 열리는 '넥스트라이즈 2026'에 참가해 미래 모빌리티 기술을 선보인다고 16일 밝혔다.
'모빌리티 심포니'라는 콘셉트로 운영하는 전시 부스에서는 자체 개발 중인 AI 통합 에이전트 'AI 오케스트레이터'와 파트너사 기술을 체험할 수 있다.
AI 오케스트레이터는 차량의 다양한 AI 기능을 하나로 연결한 시스템이다. 운전자가 음성으로 차량 제어나 정보 검색을 명령하면 취향과 주행 상황에 맞춰 맞춤형 경험을 제공한다.
파트너사 존에서는 카카오모빌리티의 그랑 콜레오스 차세대 모빌리티 콘셉트 차량, 스매시랩스의 AI 생성 음악 기반 리듬 게임 'R:러쉬', 티맵모빌리티의 차세대 3D 내비게이션, 발레오의 확장 현실 게임 'R:레이싱' 등을 체험할 수 있다.
르노코리아는 2027년 소프트웨어 정의 차량(SDV) 첫 출시를 목표로 하고 있다. 이후 자율주행 레벨2++ 기반 주행과 인공지능 정의 차량(AIDV)으로 전환할 계획이다. 2028년부터는 부산공장에서 차세대 르노 전기차 생산을 시작하고 국내 전기차 배터리 공급망을 구축할 예정이다.
y2kid@newspim.com