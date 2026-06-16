르노코리아, AI 통합 시스템 공개

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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 르노코리아가 18~19일 서울 코엑스에서 열리는 '넥스트라이즈 2026'에 참가해 미래 모빌리티 기술을 선보인다고 16일 밝혔다.

'모빌리티 심포니'라는 콘셉트로 운영하는 전시 부스에서는 자체 개발 중인 AI 통합 에이전트 'AI 오케스트레이터'와 파트너사 기술을 체험할 수 있다.

AI 오케스트레이터는 차량의 다양한 AI 기능을 하나로 연결한 시스템이다. 운전자가 음성으로 차량 제어나 정보 검색을 명령하면 취향과 주행 상황에 맞춰 맞춤형 경험을 제공한다.

르노 필랑트(Renault FILANTE) 1열 실내 [사진=르노코리아]

파트너사 존에서는 카카오모빌리티의 그랑 콜레오스 차세대 모빌리티 콘셉트 차량, 스매시랩스의 AI 생성 음악 기반 리듬 게임 'R:러쉬', 티맵모빌리티의 차세대 3D 내비게이션, 발레오의 확장 현실 게임 'R:레이싱' 등을 체험할 수 있다.

르노코리아는 2027년 소프트웨어 정의 차량(SDV) 첫 출시를 목표로 하고 있다. 이후 자율주행 레벨2++ 기반 주행과 인공지능 정의 차량(AIDV)으로 전환할 계획이다. 2028년부터는 부산공장에서 차세대 르노 전기차 생산을 시작하고 국내 전기차 배터리 공급망을 구축할 예정이다.

y2kid@newspim.com