LG U+, 유플투쁠 여름 혜택 강화…워터풀 파티 개최

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 2일 여름 맞아 유플투쁠 혜택을 강화했다
- 7월 멤버십으로 외식·생활·물놀이 할인과 VVIP 레고랜드 파티를 제공한다
- U+one 앱에서 23일까지 응모 시 추첨으로 레고랜드 입장권·공연 혜택을 준다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 여름 시즌을 맞아 월 정기 멤버십 프로그램 '유플투쁠'의 혜택을 강화한다.
7월 유플투쁠은 외식·식음료, 쇼핑, 물놀이 등 여름철 이용 빈도가 높은 영역을 중심으로 구성했다. 공차는 1만원 이상 구매 시 50% 할인, 배스킨라빈스는 패밀리 9000원 할인, KFC는 8,500원 할인을 제공한다. 투썸플레이스에서는 조각케이크 구매 시 아메리카노 1잔을 무료로 제공하고 배달의민족도 8500원 할인 혜택을 준다.
생활용품 할인도 마련했다. 롯데렌터카 G car는 대여료 60% 할인, CGV는 팝콘M·음료M 세트를 무료로 제공한다. 컬리는 최대 1만2000원 할인 쿠폰 3종을, 이마트24는 5000원 할인 혜택을 준다.
7월 셋째 주는 '매일 물놀이 혜택 주간'으로 지정했다. 아쿠아플라넷은 입장권 최대 40% 할인, 오션월드는 워터파크 50% 할인, 아쿠아필드는 전 권종 40% 할인, 웅진플레이도시는 워터파크·온천스파 종일권 41% 할인을 제공한다.
LG유플러스는 8월 8일과 9일 멤버십 VVIP 등급 이상이면서 가입 기간 10년 이상인 장기고객을 대상으로 '레고랜드 워터풀 파티'를 개최한다.
참여를 원하는 고객은 23일까지 통합앱 'U+one'에서 응모할 수 있으며, 추첨을 통해 선정된 1500명에게 레고랜드 입장권 2매와 워터풀 파티 선입장 혜택을 제공한다. 행사에서는 노라조, 다이나믹듀오, 코요태 등의 공연을 운영할 계획이다.
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