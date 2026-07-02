김영훈 노동부 장관 "지역 청년 정주 위해선 양질의 일터 있어야"

AI 핵심 요약beta
- 김영훈 고용노동부 장관은 2일 청주에서 청년 일자리 도약장려금 간담회를 열어 지역 청년 일자리 정책 강화를 재확인했다.
- 청년 일자리 도약장려금은 비수도권 우선지원기업과 중견기업에 최대 720만원을, 청년에게도 2년간 최대 720만원을 지원하는 제도다.
- 기업과 청년들은 임금 외 주거·문화 인센티브 확대를 요청했고, 김 장관은 주거·자산 형성 등 지역 안착 지원을 보완하겠다고 했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김영훈 고용노동부 장관은 2일 "지역 청년들이 고향을 떠나지 않고 정주하기 위해서는 기업이 앞장서서 양질의 일터를 제공해 주어야 한다"며 지역 청년 일자리 정책 강화 의지를 재확인했다.
김 장관은 이날 청주 오송에 위치한 노바렉스 오송공장을 찾아 청년 일자리 도약장려금 현장 간담회를 열었다.
간담회에는 장려금 참여기업 대표 및 청년 노동자 등이 참석해 기업과 청년이 지역에서 성장하는 데 필요한 지원 등을 건의했다.
노바렉스는 건강기능식품 등을 생산하는 지역 대표 중견기업이다. 청년 일자리 도약장려금 등 정부 지원 사업을 적극 활용해 2022년부터 237명의 청년을 추가 채용했다.
청년 일자리 도약장려금은 청년을 정규직으로 6개월 이상 채용한 비수도권 우선지원대상기업이나 중견기업에 1년간 최대 720만원을 지급하는 제도다. 6개월 이상 일한 청년에게도 2년간 최대 720만원을 지원한다. 수도권에서는 취업애로청년을 고용한 우선지원대상기업이 참여할 수 있다.
지난해에는 청년 청년 10만7000명이 일자리 도약장려금 지원을 받았다. 2022년 도입 이래 누적 지원 규모는 41만1000명에 달한다. 올해 상반기 지원 규모는 기업 2만5000곳 및 청년 5만5000명으로, 지난해 같은 기간 지원 규모인 기업 2만1000곳에 청년 4만5000명보다 늘어났다.
이날 기업 대표들은 '다만 채용 이후 청년들이 지역에 계속 정착할 수 있도록 만드는 강력한 유인책이 연계되면 좋겠다'는 의견을 노동부에 전한 것으로 알려졌다. 청년들은 수도권 및 대기업과의 격차를 줄이기 위해 임금 지원 외에도 주거 비용 경감이나 문화·인프라 지원 등 지역 취업 청년을 위한 맞춤형 인센티브가 확대된다면 지역 정착을 결심하기가 훨씬 수월할 것이라는 뜻을 밝혔다.
김 장관은 "기업의 고용 부담을 낮추는 재정 지원과 함께, 주거·자산 형성 등 청년들의 지역 안착을 돕는 연계 지원을 보완해 나겠다"고 밝혔다.
sheep@newspim.com