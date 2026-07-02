이동석 충주시장, 취임 첫 결재 '피지컬AI 혁신 클러스터'

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 2일 취임 첫 결재로 AI 클러스터를 추진했다
- 충주는 피지컬AI 실증도시 조성으로 산업 거점을 노린다
- 시민 삶 개선 위해 교통·문화·교육 정책도 병행한다
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 취임 후 첫 결재로 '충주 피지컬AI 혁신 클러스터 구축 추진'에 서명하며 민선 9기 시정 운영을 시작했다.
충주시는 2일 이 시장이 해당 사업을 1호 결재로 처리했다고 밝혔다.
이 사업은 인공지능(AI) 산업을 미래 성장동력으로 육성해 충주를 글로벌 AI 산업 거점으로 도약시키겠다는 구상을 담고 있다. 시는 AI 연구개발(R&D)과 기술 실증, 기업 성장, 인재 양성이 연계된 혁신 생태계를 구축해 '피지컬AI 거점도시'를 조성할 계획이다.
농업·물류·제조 등 지역 산업과 연계한 '대한민국 1호 피지컬AI 실증도시' 조성도 추진한다. 또 기업들이 산업 현장에서 AI 기술을 시험·검증할 수 있도록 충주를 테스트베드로 육성하고 스마트농업·AI 물류·첨단 제조 분야 경쟁력을 강화할 방침이다.
시는 시장 직속 '피지컬AI 도시 추진 태스크포스(TF)'를 구성하고 한국교통대, 충북연구원 등과 협력해 실행계획을 마련할 예정이다. 국비 확보와 글로벌 기업 유치, 전력·산업용수 등 기반시설 확충도 병행한다.
이와 함께 고속버스 이용환경 개선, 서울문화재단 협력, '서울런' 도입 등 교통·문화·교육 분야 정책도 추진한다.
이 시장은 "충주를 AI 기술을 선도하는 도시로 만들겠다"며 "미래산업 육성과 함께 시민 삶의 질 향상도 병행하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com