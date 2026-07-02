칩스앤미디어, 美 빅테크와 영상IP 라이선스 계약

AI 핵심 요약beta
- 칩스앤미디어가 2일 북미 빅테크 G사와 WAVE-P 라이선스 계약을 체결했다.
- WAVE-P는 차세대 플래그십 기기에 세계 최초로 탑재될 예정이다.
- APV는 8K 120fps 지원으로 전문가용 영상 새 표준을 노린다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 멀티미디어 영상IP 기술 전문기업 칩스앤미디어가 북미 소재의 글로벌 빅테크 기업 G사와 차세대 멀티미디어 코덱(Advanced Professional Video, APV) 하드웨어 IP 'WAVE-P'의 라이선스 계약을 체결했다고 2일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 계약을 통해 'WAVE-P'는 향후 G사가 출시할 차세대 플래그십 기기에 세계 최초로 탑재될 예정이다. 삼성전자, 구글, 퀄컴 등 주요 글로벌 기업들이 애플과 경쟁 구도를 형성하며 APV 생태계 확산을 주도하는 가운데 이뤄진 성과다. 그동안 전문가용 비디오 코덱 시장은 애플의 'ProRes' 포맷이 주도해 왔으나, 이번 계약을 계기로 APV는 안드로이드 및 엣지 디바이스 전반을 아우르는 고품질 영상의 새로운 글로벌 표준으로 자리 잡을 것으로 예상된다.
칩스앤미디어가 세계 최초로 상용화하는 'WAVE-P'는 차세대 전문가용 영상 제작 환경에 최적화된 하드웨어 IP다. 기존 단일 코어 기반의 기술 한계(8K 30fps)를 뛰어넘는 멀티코어 아키텍처를 적용해 모바일 환경에서도 최대 8K 120fps의 초고해상도 영상 촬영과 편집을 지원한다. 기존 대비 4배 이상 빠른 영상 처리 속도를 제공하며, 12비트 고심도 영상 처리를 통해 원본 수준의 초고화질을 구현하면서도 데이터 저장 효율성을 극대화했다.
김상현 대표이사는 "삼성전자와 퀄컴이 애플 ProRes에 맞서는 첫 번째 문을 열었다면, 이번 계약은 북미 빅테크 파트너와 함께 APV 생태계를 본격적으로 확장하는 두 번째 문을 연 뜻깊은 성과"라고 말했다.
그는 "현재 일본의 주요 카메라 제조사들과도 기술 도입을 위한 심도 있는 논의를 진행 중이며, 향후 전문가용 미러리스 카메라 시장까지 영역을 넓혀 APV가 글로벌 영상 시장의 독보적인 신표준이 될 수 있도록 기여하겠다"고 덧붙였다. 해당 기술은 향후 2~3년 내 고객사의 차세대 플래그십 제품에 적용되어 시장에 출시될 예정이다.
nylee54@newspim.com