전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.01 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[ANDA 포커스] 칩스앤미디어, 로봇 IP 공급 확대…"신규 라이선스 추진"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 칩스앤미디어가 17일 중국 로봇기업 등에 비디오 IP를 공급해 로열티 매출을 늘리며 로봇·모빌리티 사업을 확장했다고 했다.
  • 중국·미국·일본 등 글로벌 고객사와 JV를 통한 현지 영업 강화로 로열티 매출이 증가하고 중국 반도체 IPO 활성화가 라이선스 투자 확대에 긍정적으로 작용하고 있다고 했다.
  • AI ISP와 WAVE-N 기반 NPU 사업을 글로벌 생태계 구축과 함께 키우며 비디오 코덱 중심에서 종합 멀티미디어 IP 기업으로 도약을 추진하고 있다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

피지컬 AI 확산 수혜…로봇·드론 라이선스 확대
중국 라이선스 시장 회복…글로벌 고객 확대
NPU 사업 성장 구간 진입 "관련 사업, 올해 본격화"

이 기사는 6월 18일 오전 08시 12분 프리미엄 뉴스서비스 'ANDA'에 먼저 출고됐습니다. 몽골어로 의형제를 뜻하는 'ANDA'는 국내 기업의 글로벌 성장과 도약, 독자 여러분의 성공적인 자산관리 동반자가 되겠다는 뉴스핌의 약속입니다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 멀티미디어 설계자산(IP) 전문기업 '칩스앤미디어'가 로봇 시장에서 성과를 내며 사업 영역을 확장하고 있다. 기존 비디오 IP 사업을 넘어 로봇 분야에서 로열티 매출이 발생하기 시작한 가운데 중국 시장 회복과 글로벌 고객사 확대, 신경망처리장치(NPU) 사업 성장까지 더해지며 성장 동력을 넓혀가고 있다.

칩스앤미디어 관계자는 17일 "중국 로봇 기업에 비디오 IP를 공급해 로열티를 받고 있다"며 "그동안 로봇 분야에 일부 진출해 있었지만 최근 들어 의미 있는 매출이 발생하고 있으며 올해 신규 라이선스 계약도 추진할 계획"이라고 말했다.

로봇 분야에서 협력하고 있는 대표 고객사는 중국 디로보틱스(D-Robotics)로 알려져 있다. 디로보틱스는 중국의 대표적 반도체 설계 기업 호라이즌 로보틱스(Horizon Robotics)에서 분사한 로봇 전문 기업이다. 칩스앤미디어는 과거부터 호라이즌에 비디오 IP를 공급해왔으며 해당 기술은 자동차와 IoT, 로봇 분야에 활용됐다. 이후 로봇 사업부가 별도 법인으로 분사하면서 디로보틱스와 거래가 이어지고 있다.

회사는 '피지컬 AI(Physical AI)' 확산에 맞춰 모빌리티 시장 내 입지를 확대하고 있다. 기존 자동차 프로젝트를 넘어 로봇과 드론 분야 라이선스 매출도 더해지면서 산업별 매출 구조가 다변화되고 있다.

칩스앤미디어 로고. [사진=칩스앤미디어]


칩스앤미디어는 반도체 업체가 칩 설계 과정에서 자사 IP를 적용하면 라이선스 매출이 발생하고, 이후 고객사가 칩을 양산하면 판매량에 비례해 로열티 수익을 받는 사업 구조를 갖추고 있다. 기존 라이선스 계약들이 양산 단계로 진입하면서 로열티 매출도 빠르게 늘고 있다. 칩스앤미디어는 올해 1분기 연결 기준 매출 57억8000만원, 영업이익 1억8100만원을 기록했다. 특히 로열티 매출은 전년 동기 대비 31.6% 증가한 26억5800만원을 달성했다.

글로벌 고객사 확대도 이어지고 있다. 특히 최근 중국은 경기 둔화와 미국의 대중 반도체 규제 영향으로 신규 프로젝트가 지연됐으나, 올해 들어 라이선스 발주와 로열티 매출이 회복세를 나타내고 있다. 이에 맞춰 칩스앤미디어는 현지 사업 확대를 위해 설립한 중국 합작법인(Joint Venture·JV)을 중심으로 영업과 기술 지원을 강화하고 있다.

특히 중국 정부가 반도체 산업 육성을 위해 기업공개(IPO) 시장을 활성화하고 있는 점도 긍정적이다. 칩스앤미디어 관계자는 "중국에서 반도체 기업들의 상장 추진이 늘어나고 있다"며 "자금 조달이 원활해지면 고객사들의 라이선스 투자도 확대될 수 있다"고 설명했다.

중국 시장 회복과 함께 미국·일본 고객사 확대도 이어지고 있다. 특히 미국 암바렐라(Ambarella)와 일본 르네사스(Renesas) 등 자체 영상 처리 기술을 보유한 글로벌 반도체 기업들이 칩스앤미디어 IP를 채택하면서 기술 경쟁력을 입증하고 있다는 평가다.

칩스앤미디어는 올해 신사업으로 육성 중인 NPU 사업도 본격적인 성장 구간에 진입했다. 최근 이스라엘 비저너리AI(Visionary.ai)와 협력해 세계 최초의 AI 기반 풀 이미지 신호 프로세서(AI ISP)를 선보였으며, 해당 솔루션에는 차세대 NPU IP인 'WAVE-N v2'가 적용됐다.

회사는 WAVE-N을 중심으로 글로벌 NPU 생태계 구축도 추진 중이다. 아시아·북미·유럽 주요 기업들과 협업을 진행하고 있으며 올해 2분기 내 1세대 생태계 구축을 목표로 하고 있다.

칩스앤미디어 관계자는 "좋은 AI 알고리즘을 구동하기 위해서는 좋은 프로세서가 필요하다"며 "관련 업체들과 공동 프로모션을 진행하고 있으며 올해는 NPU 라이선스 사업이 더욱 본격화될 것으로 보고 있다"고 말했다.

한편 칩스앤미디어는 올해를 기점으로 기존 비디오 코덱 기업에서 종합 멀티미디어 IP 기업으로 도약한다는 목표를 세우고 있다. NPU에 이어 컴프레션(Compression) IP까지 제품군을 확대하며 포트폴리오 다변화에 나서고 있다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
李대통령, 한성숙 총리 임명안 재가 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 30일 한성숙 국무총리 임명안을 재가했다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 밤 "한 총리의 임명 일자는 7월 1일"이라며 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 한성숙 국무총리 후보자가 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 한 총리는 이재명 정부 두 번째 총리이자 50대 총리로 취임한다. 또 노무현 정부에서 2006년 첫 여성 국무총리로 임명된 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 총리가 된다.  한 총리 임명동의안은 국회 본회의 투표 결과 재석 의원 167명 중 찬성 166명, 무효 1명으로 가결됐다. 표결에 국민의힘은 불참했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 국회 본회의장 앞에서 기자들과 만나 "총리 인준안에 반대 의사를 이미 명확히 했기 때문에 인준 투표에 들어가지 않을 것"이라고 밝혔다. the13ook@newspim.com 2026-06-30 23:57
사진
동탄 등 주담대 LTV 40% 적용 [서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 주택시장 과열을 막기 위해 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정함에 따라, 해당 지역에 대한 고강도 대출 규제가 7월 1일부터 시행된다. [사진=금융위원회] 금융위원회는 30일 신진창 사무처장 주재로 국토교통부, 한국은행, 금융감독원 및 주요 금융협회와 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 골자로 한 대출 규제 강화 방안을 발표했다. 이번 회의는 최근 반도체 벨트 등 일부 지역을 중심으로 주택가격 변동성이 확대됨에 따라 시장 불안을 조기에 차단하기 위해 마련됐다. 내일부터 규제지역으로 지정된 지역에서는 강화된 대출 규제가 적용된다. 우선 규제지역 내 주담대 취급 시 LTV가 기존 70%에서 40%로 대폭 축소된다. 단, 생애최초 주택구입이나 정책모기지 등은 완화된 비율(60~70%)이 적용된다. 또한, 다주택자는 수도권 내 주택 구입 시 규제지역 여부와 상관없이 LTV 0%가 적용된다. 이와 함께 투기과열지구 내에서 전세대출 보유 차주가 3억 원을 초과하는 아파트를 구입하는 것이 제한된다. 반대로, 규제지역 내 3억 원 초과 아파트 구입자 역시 전세대출을 받을 수 없다. 또, 1억 원을 초과하는 신용대출을 보유한 차주는 대출 실행일로부터 1년간 규제지역 내 주택 구입이 제한되며, 규제지역 내 1주택 보유자의 재건축·재개발 중도금·이주비 대출 시 추가 주택 구입이 제한된다. 주택 매매·임대사업자 외 여타 사업자의 규제지역 내 주택 구입 목적 주담대도 원천 차단된다. 금융당국은 시장의 혼란과 차주의 불측의 피해를 방지하기 위해 경과 규정을 뒀다. 규제지역 효력 발생일 전일인 30일까지 금융회사 전산상 대출 신청 접수가 완료됐거나, 주택매매계약을 체결하고 계약금 납부를 증명한 차주는 종전 규정을 적용받는다. 토지거래허가 대상 주택의 경우, 30일까지 관할 지자체에 토지거래허가를 신청했다면 예외가 인정된다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 회의에서 "강화된 대출 규제가 즉시 시행되는 만큼, 일선 현장에서 혼선이 발생하지 않도록 금융권의 적극적인 협조가 필요하다"며 "각 금융회사는 직원 교육과 전산 시스템 점검 등에 만전을 기해달라"고 주문했다. 또한 주택 실수요자를 향해서도 "강화된 대출 규제 내용을 사전에 숙지하여 자금조달계획에 차질이 생기지 않도록 각별히 유의해 달라"고 당부했다. 아울러 금융위는 최근 기타대출을 중심으로 가계부채 증가세가 지속되고 있다고 지적하며, 관리 목표를 미준수하는 금융회사에 대해서는 현장 점검 등 더욱 강력한 대응에 나서겠다는 방침을 밝혔다. dedanhi@newspim.com 2026-06-30 17:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동