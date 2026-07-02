BBQ, 인도 첫 진출…벵갈루루에 2개 매장 동시 오픈

AI 핵심 요약beta
- 제너시스BBQ가 2일 인도 벵갈루루에 첫 매장을 열었다
- BBQ는 HSR 레이아웃점과 코라망갈라점을 동시에 열었다
- 할랄·채식 메뉴로 현지화해 인도 남부로 확대한다
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하이데라바드·첸나이 등 남부 주요 도시로 확대 계획
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ 그룹이 세계 최대 인구를 보유한 인도 시장에 첫 매장을 열고 글로벌 K-푸드 확장에 속도를 낸다.
BBQ는 인도 벵갈루루에 HSR 레이아웃점과 코라망갈라점을 동시에 오픈하며 인도 시장에 공식 진출했다고 2일 밝혔다. BBQ는 인도 현지 기업과 마스터 프랜차이즈 계약을 체결한 뒤 현지 사업 기반을 구축해왔다. 벵갈루루를 시작으로 향후 하이데라바드, 첸나이, 벨로르 등 인도 남부 주요 도시로 매장을 확대할 계획이다.
첫 진출 지역인 벵갈루루는 인도의 대표적인 IT·스타트업 도시로 젊은 소비층과 고소득 전문직이 밀집한 지역이다. 1호점이 들어선 HSR 레이아웃은 주요 IT 업무지구와 가까운 주거·상업 복합 상권이다. 2호점이 위치한 코라망갈라는 벵갈루루의 대표 외식·상업 중심지로, 글로벌 외식 브랜드와 트렌디한 레스토랑이 밀집한 지역이다.
두 매장은 젊은 직장인과 가족 단위 고객을 겨냥한 QSR 형태로 운영된다. HSR 레이아웃점은 232㎡ 규모에 90석, 코라망갈라점은 172㎡ 규모에 60석으로 조성됐다. 현지 소비자들이 부담 없이 K-푸드를 즐길 수 있도록 캐주얼 다이닝 공간으로 꾸몄다.
대표 메뉴는 골든프라이드, 시크릿양념, 핫스파이시, 소이갈릭, 허니갈릭, 치즐링, 레드착착, 마라핫치킨 등 치킨 메뉴다. 골든프라이드 버거, 시크릿소스 버거, 핫스파이시 버거를 비롯해 떡볶이, 로제떡볶이, 김치볶음밥, 김치치킨볶음밥 등 한국식 식사 메뉴도 함께 선보인다.
BBQ는 현지 식문화에 맞춘 메뉴 전략도 강화했다. 모든 치킨 메뉴에는 글로벌 할랄 시장에서 공신력 있는 JAKIM 할랄 인증을 적용했다. 채식 소비층이 큰 인도 시장 특성을 고려해 베지테리언 버거와 골든 컬리플라워 등 채식 메뉴도 운영한다.
BBQ 관계자는 "인도는 높은 성장 잠재력을 가진 글로벌 핵심 시장 가운데 하나"라며 "현지 소비자의 식문화와 라이프스타일을 반영한 메뉴와 운영 전략을 바탕으로 K-치킨의 매력을 알리고 글로벌 시장 확대에 속도를 내겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com