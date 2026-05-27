BBQ, 하노이 넘어 호찌민 핵심상권 진출…베트남 공략 '남북 벨트' 완성

현지 중산층·MZ 겨냥…판실롱 상권에 94석 규모 CDR 매장 오픈

하노이 40개 운영 경험 바탕…동남아 시장 확대 속도전

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 제너시스BBQ가 베트남 북부 하노이에 이어 남부 최대 경제도시 호찌민 핵심 상권까지 진출하며 현지 시장 공략 확대에 나섰다.

BBQ는 최근 호찌민시 푸뉴언 지역 대표 F&B 상권인 판실롱 거리에 'BBQ 판실롱점'을 오픈했다고 27일 밝혔다.

BBQ가 베트남 호찌민시 푸뉴언(Phú Nhuận) 지역의 대표 F&B 상권인 판실롱(Phan Xích Long). [사진=BBQ치킨 제공]

호찌민은 베트남 최대 경제·소비 도시로 외식과 배달 문화 성장세가 빠른 지역이다. 젊은 인구 비중이 높아 글로벌 F&B 브랜드와 해외 프랜차이즈들의 핵심 격전지로 꼽히며, 최근에는 IT·스타트업 산업 성장까지 더해지며 소비 시장 영향력이 더욱 커지고 있다는 평가다. BBQ 역시 이런 소비 트렌드 변화에 맞춰 베트남 남부 핵심 상권 선점에 나선 것으로 풀이된다.

이번에 문을 연 BBQ 판실롱점은 약 317㎡(96평) 규모의 94석 CDR(Casual Dining Restaurant) 형태 매장이다. 현지 중산층과 젊은 소비층, 가족 단위 고객 유입이 활발한 판실롱 거리 중심에 자리 잡았다. 판실롱 거리는 최근 카페·브런치·외식 브랜드가 몰리며 현지 소비 기반의 프리미엄 생활형 상권으로 성장한 지역으로, 트렌드에 민감한 젊은 층과 직장인 수요가 풍부한 것으로 알려져 있다.

BBQ는 기존 하노이 중심 북부권에서 운영 중인 40여개 매장을 통해 확보한 운영 노하우를 바탕으로 남부 시장까지 확장한다는 전략이다. 매장에서는 골든프라이드치킨과 양념치킨, 소이갈릭스 등 대표 메뉴와 함께 떡볶이·김치볶음밥·돌솥비빔밥·치즈볼 등 K-푸드 메뉴도 함께 운영한다. 치킨과 한식을 결합한 메뉴 구성으로 현지 소비자들의 한국 식문화 경험을 확대하겠다는 구상이다.

BBQ 관계자는 "호찌민은 글로벌 외식 브랜드 경쟁이 가장 치열한 시장 중 하나"라며 "베트남 남북 주요 거점을 기반으로 현지 고객 접점을 넓히며 동남아 시장 공략을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com