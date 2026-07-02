해외 44개국 교육자, 한국서 AI 시대 한국어교육 배운다

교육부, 해외 한국어교육자 국제학술대회 개최

현지 한국어 보급 기여 교육자 5명 표창

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 국제한국어교육재단은 해외 현지 한국어교육 관계자를 대상으로 '제24회 해외 한국어교육자 국제학술대회'를 열고 한국어 보급에 기여한 교육자 5명에게 교육부 장관 표창을 수여한다고 2일 밝혔다.

이번 학술대회는 지난달 29일부터 이달 3일까지 4박 5일 일정으로 열린다. 올해 주제는 'AI 시대의 한국어교육'이다. 태국 교육부 기초교육위원회, 베트남 교육훈련부, 우즈베키스탄 유아일반교육부, 인도 델리 교육국 관계자 등 44개국 교육행정가와 학교장, 현지인 한국어교사 117명이 참석했다.

교육부 전경. [사진=교육부]

참가자는 교육행정가 70명과 현지 학교 한국어교사 47명으로 구성됐다. 이들은 각국의 AI 교육 여건과 AI를 활용한 한국어 수업 전략을 논의하고 한국의 교육정책과 AI 교육 사례를 공유한다.

해외 한국어교육자 국제학술대회는 교육부가 주최하고 국제한국어교육재단이 주관하는 행사다. 2003년부터 매년 열리고 있으며 국가별 한국어교육과 관련 정책에 참여하는 현지 교육자를 대상으로 한다. 한국어교육 정책과 한국 문화에 대한 이해를 높이고 해외 한국어교육 확산 기반을 넓히는 것이 목적이다.

참가자들은 행사 기간 교육부를 방문해 국민주권정부의 주요 교육정책에 대한 설명을 듣고 질의응답 시간을 가졌다. 또 인천 제물포 AI융합교육센터를 찾아 한국의 AI 교육 현장을 참관했다. 교사 전문연수에서는 해외 초·중등 한국어교재 활용법과 AI 기반 한국어 수업 전략 등이 다뤄졌다.

교육부는 이날 국회의사당 사랑재에서 축하행사를 열고 해외 한국어 보급에 공로가 있는 현지 교육자 5명에게 장관 표창을 수여한다. 표창 대상자는 불가리아 18번 외국어고등학교 아스야 안토바 수석교사, 콜롬비아 국립대학교 멜바 리비아 카르데나스 벨트란 어문학부장, 미국 마운트타호마고등학교 데이비드 맥콜간 교장, 미국 데모크라시 프렙 할렘 고등학교 케이틀린 데리 교장, 중국 청도중학 왕사양 교사다.

아스야 안토바 수석교사는 불가리아 최초의 한국어 집중반 설립과 한국어 대입과목 도입에 기여했다. 케이틀린 데리 교장은 미국 뉴욕 공립 고교에서 전교생이 3년간 한국어를 필수로 배우는 교육모델을 운영해 왔다.

멜바 리비아 카르데나스 벨트란 학부장은 콜롬비아 한국학회 창립과 콜롬비아 국립대 부설학교 정규 한국어반 개설에 기여했다. 데이비드 맥콜간 교장은 미국 워싱턴주에서 한국어 교육과정 정규화와 확산을 이끌었고 왕사양 교사는 중국 청도 지역에서 한국어를 선택필수 과목으로 편성하는 데 힘썼다.

교육부는 해외 현지 학교와 교육당국을 중심으로 한국어교육 수요가 확대되고 있는 만큼 현지 교육자의 역할이 중요하다고 보고 이들과의 교류와 연수를 지속 확대할 방침이다.

최교진 교육부 장관은 "한국어교육의 확산을 위해서는 해외 현지 교육 관계자들의 관심과 노력이 매우 중요하다"며 "각국의 한국과 한국어에 대한 인식을 제고하고 해외 한국어 보급에 기여한 현지 교육자를 예우하면서 한국어교육의 확산 기반을 더욱 튼튼히 다지겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com