카자흐스탄 UN평화유지군센터에 한국어 강좌 첫 개설

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

알마티한국교육원, 카자흐스탄 국방부와 업무협약

8월부터 장병 대상 주 2회 한국어 강좌 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 교육부 소속 알마티한국교육원이 오는 26일 카자흐스탄 국방부와 한국어 교육 협력을 위한 업무협약을 체결한다고 24일 밝혔다.

이번 협약은 주카자흐스탄 대한민국대사관과 국방부의 협업으로 추진됐다. 한국어교육을 매개로 양국 간 국방·교육 협력을 넓히는 것으로 중앙아시아 군 교육훈련 기관에 한국어 강좌가 개설되는 첫 사례다.

교육부 전경. [사진=교육부]

한국어 강좌는 카자흐스탄 국방부 소속 유엔평화유지군(PKO)센터에서 우선 운영된다. 이후 카자흐스탄 국방부 내 한국어교육 수요를 살펴 추가 개설도 지원할 계획이다.

카자흐스탄 유엔평화유지군센터는 자국 군의 유엔 평화유지활동 파병 전 사전 교육과 어학 인력 양성을 담당하는 국방부 산하 교육기관이다. 현재 영어, 프랑스어, 튀르키예어, 이탈리아어 등 다양한 외국어 과정을 운영하고 있으며, 이번 협약을 계기로 한국어 과정도 군 교육 체계에 포함될 전망이다.

양 기관은 한국어 강좌 운영, 교재와 강사 지원, 교육과정 개발 등에서 협력한다. 알마티한국교육원은 한국어 강사 1명을 유엔평화유지군센터에 직접 파견해 교육을 진행하고 강좌 운영 전반도 지원한다.

강좌는 오는 8월부터 센터 소속 장병 가운데 한국어교육 희망자를 대상으로 열린다. 수업은 주 2회, 약 4개월 과정으로 진행될 예정이다. 수강생 규모에 따라 강사 지원 인원도 확대할 수 있다.

교육부는 그동안 전 세계 국방 관련 기관을 대상으로 한국어 보급을 추진해 왔다. 태국한국교육원은 2022년부터 태국 육군을 대상으로 한국어 강좌를 운영하고 있으며, 영국한국교육원은 올해 4월부터 영국 육군본부에서 군인과 군무원을 대상으로 한국어 교실을 운영하고 있다. 파라과이에서도 국방교육기관 내 한국어 과정이 운영되고 있다.

한국교육원은 교육부 장관이 해외 한국어 보급 등을 지원하기 위해 외국에 설치하는 재외교육기관이다. 1960년대 일본 설치를 시작으로 현재 22개국에 47개 원이 운영되고 있다.

이난영 교육부 국제교육기획관은 "이번 업무협약 체결을 통해 한국교육원의 역할이 확대될 것으로 기대한다"며 "국방 분야 외의 다양한 분야에서도 한국어교육 협력 모델을 지속적으로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.

jane94@newspim.com