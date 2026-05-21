파라과이한국교육원 확장 이전…남미 한국어 보급 거점 강화

AI 핵심 요약beta
- 교육부가 20일 파라과이한국교육원 확장 개원식을 열었다.
- 새 교육원은 6개 교실을 갖추고 남미 한국어 거점 역할을 강화했다.
- 교육부는 한국어 보급 확대와 양국 교류 지원을 약속했다.
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6개 교실 확보해 수요 대응
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 파라과이 아순시온에서 파라과이한국교육원 확장 이전 개원식을 열고 남미 지역 한국어 보급 거점으로서 역할을 강화한다고 21일 밝혔다.
한국교육원은 재외국민의 정체성 교육과 평생교육, 한국어 보급 등을 지원하기 위해 교육부 장관이 외국에 설치하는 재외교육기관이다. 1960년대 일본 설치를 시작으로 현재 22개국에 47개 원이 운영되고 있다.
파라과이한국교육원은 1980년 개원했다. 당초 주파라과이대한민국대사관 안에 설치됐으며 1993년 한국어 강좌 확대를 위해 파라과이 한국학교 건물로 이전해 운영돼 왔다.
교육부는 2024년 5월 파라과이에서 한국어가 제2외국어로 정식 채택되고 한류 확산으로 한국어 교육 수요가 늘어난 점을 고려해 교육원 확장 이전을 추진했다.
새 교육원은 법정 기준인 3개 교실 외에 추가로 3개 교실을 더 갖춰 총 6개 교실로 강좌를 운영한다. 교육부는 이를 통해 현지 한국어 학습 수요에 안정적으로 대응한다는 계획이다.
지난 20일 오후 5시 현지 시간으로 열린 개원식에는 손혁상 주파라과이대한민국대사와 이난영 교육부 국제교육기획관 등 교육부 대표단이 참석했다. 헤르메네질도 코헤네 파라과이 교육과학부 차관, 파라과이교원대학교 총장, 파라과이 내 한국어 채택학교 교장, 한인회 관계자 등 내외빈 80여 명도 자리했다.
교육부는 개원식에서 파라과이의 한국어 제2외국어 채택 등 한국어 교육 발전에 기여한 마리아 글로리아 페리이라 전 파라과이 교육과학부 차관에게 감사패를 전달했다.
현지 교민 4명과 교육원이 함께 추진한 '한국어 채택학교 도서관 새 단장 업무협약' 체결식도 진행됐다.
최교진 교육부 장관은 "한국에 대한 파라과이의 뜨거운 관심을 기반으로 파라과이한국교육원이 한국어 교육은 물론 학문적·문화적 교류를 아우르는 종합적인 교육 거점으로 더욱 발전하기를 기대한다"며 "앞으로 파라과이한국교육원을 통해 양국 청년들이 서로의 교육과 문화를 경험하고 국제적 역량을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.
jane94@newspim.com