해외 학생들, BTS·K드라마 교재로 한국어 배운다

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교육부, 해외 초·중등 한국어교재 9종 개발

한류·AI 디지털교재 등 26만권 보급 추진

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 해외 초·중등학교 한국어교육 지원을 위해 '2026년 해외 초·중등학교 한국어교재 개발 및 보급 계획'을 발표했다고 4일 밝혔다.

교육부는 올해 비티에스(BTS) 한류 콘텐츠를 활용한 한국어 보조교재 1종과 초급 1단계 스마트 디지털교재 1종, 인도·필리핀·베트남 등 국가별 맞춤형 교재 7종 등 총 9종을 새로 개발한다. 현지 수요조사를 거쳐 올해 약 26만 권의 한국어교재도 보급할 계획이다.

교육부는 해외 청소년의 한류 문화 관심을 한국어 학습으로 연결하기 위해 2021년부터 BTS 콘텐츠를 활용한 한국어 보조교재를 개발해 왔다. 현재까지 BTS 한국어 보조교재는 총 8종이 개발·보급됐다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해는 더 많은 학생이 케이팝을 통해 한국어를 배울 수 있도록 기존 BTS 교재의 핵심 내용을 추린 통합본 1권을 새로 만든다. 지난해 개발한 K드라마 한국어 보조교재도 올해부터 보급한다. 이 교재는 한국 드라마에 담긴 일상생활과 사회·문화적 장면을 활용해 학생들이 실제적인 한국 문화를 함께 익힐 수 있도록 구성됐다.

디지털 기반 교재 개발도 확대된다. 교육부는 해외 한국어반 학생이 개인 스마트폰으로 접속해 학습할 수 있는 스마트 디지털교재를 추가로 개발한다. 기존 디지털교재가 컴퓨터 환경에 맞춰 열람 중심으로 제공된 것과 달리, 새 교재는 모바일 학습에 최적화된다.

스마트 디지털교재에는 단계적으로 인공지능(AI) 기술과 연계한 학습 지원 기능이 들어간다. 교육부는 학습 데이터를 축적해 향후 해외 한국어교육 연구와 정책에도 활용할 방침이다.

국가별 맞춤형 교재도 늘어난다. 교육부는 최근 한국어교육 지원 확대 수요가 있는 인도, 필리핀, 베트남, 태국, 말레이시아, 독일 등 6개국을 대상으로 맞춤형 한국어교재 7종을 신규 개발한다. 해당 교재는 현지 교사와 교육부 관계자 등이 집필·감수에 참여해 각국의 교육과정, 언어, 문화적 특성을 반영하는 방식으로 제작된다.

교육부는 2021년부터 해외 정규 초·중등학교 한국어교재를 개발해 현재까지 누적 104만 권을 보급했다. 한국교육과정평가원이 마련한 '해외 초·중등학교 한국어 교육과정'을 토대로 교재를 개발해 왔으며, 해당 교육과정은 유럽공통참조기준(CEFR)을 준용해 국제적 통용성을 갖췄다.

현재까지 교육부가 개발한 해외 초·중등학교 한국어교재는 총 80종이다. 유형별로는 주교재 8종, 보조교재 13종, 국가별 맞춤형 교재 59종이며, 서책형 교재뿐 아니라 디지털교재로도 함께 보급되고 있다.

최교진 교육부 장관은 "해외 정규학교를 통해 한국어교육을 활성화하기 위해서는 양질의 교육과정과 교재를 지원하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 국가별 수요와 학생들의 눈높이에 맞는 한국어교재를 개발해 해외 한국어교육을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com